Ebola, trois ans après : bilan, questions et coups de gueule (2)

Paris, le jeudi 22 décembre 2016 - Tout juste terminée officiellement, la dernière épidémie d’Ebola laisse derrière elle 22 000 orphelins. Les personnes guéries, qui ont souvent perdu des proches, des relations sociales, leur travail, aspirent à retrouver une vie normale malgré les séquelles parfois somatiques (ophtalmologiques, rhumatologiques ...) et psychiques : en Guinée, le programme de recherche INSERM, postebogui*, analyse les conséquences de la maladie jusqu’à 24 mois après la guérison.

Des questions scientifiques

Pourquoi et comment cette épidémie, habituellement circonscrite, a-t-elle pris tant d’ampleur en 2014 ? La réponse est dans l’histoire naturelle de la maladie ou les déterminants de virulence d’Ebola, non élucidés à ce jour, mais pas seulement. Ainsi les retours d’expérience présentés récemment par la Société de Pathologie Exotique (SPE)**, sont-ils édifiants.

Trois ans après, la survenue des épidémies reste imprévisible et de nombreuses questions persistent. On connaît encore mal le virus Ebola (VE). Qu’est-ce qui fait sa virulence ? Quel lien y a-t-il entre l’expression génétique et l’évolution de la maladie ? Quel est le mécanisme de persistance du VE dans l’organisme et comment l’éliminer des sites où il persiste (urine, salive, sperme surtout) ?

Des questionnements éthiques et déontologiques

Le bilan serait incomplet sans le regard de l’anthropologue, qui questionne par exemple des principes de précautions de sécurité civile inutiles, contre-productifs, voire dangereux : interdiction abusive de consommation de viande de brousse (alors que le réservoir animal du VE n’a pas été mis en évidence), stigmatisation de certaines pratiques, isolements coercitifs ou encore protections individuelles des soignants inadaptées. De même, la communication avec la population (locale et mondiale) est à repenser au regard de la sociologie (représentations, réseaux sociaux etc).

Relatons enfin le « triple coup de gueule » du professeur Olivier Bouchaud dans le bulletin de la SPE : sur l’émergence de l’épidémie, dont la cause principale « est l’abandon des populations par leurs dirigeants » mais aussi par la communauté internationale qui a réagit seulement «quand a commencé à poindre une hypothétique menace d’importation » ; sur la limitation des soins (et notamment des perfusions, empêchant une bonne réhydratation) imposée y compris aux médecins volontaires : « quand le dogme de santé publique envahit l’espace médical et éthique pour nier l’évidence clinique et déontologique, il y a quelque chose qui ne va pas » ; enfin sur l’excès des procédures de protection françaises qui aurait pu mettre en danger par retard de soin des « patients fébriles qui avaient mille fois plus de risques d’avoir un paludisme ou toute autre infection ».



Dr Blandine Esquerre