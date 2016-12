Ebola, trois ans après : bilan, questions et coups de gueule

Paris, le mardi 20 décembre 2016 - Alors que loin du bruit médiatique les pays touchés subissent encore et pour longtemps les conséquences de l’épidémie d’Ebola, scientifiques et chercheurs de tous bords restent mobilisés. Début novembre, la Société de Pathologie Exotique (SPE) a consacré aux retours d’expérience un congrès intitulé Ebola 3 ans après, les grandes questions* ainsi qu’un numéro spécial de son bulletin. La réflexion se voulait « fonctionnelle et éthique ». Nous consacrons un premier article au bilan factuel, tandis qu’un second se concentrera sur les questions qui restent en suspens, et les réflexions éthiques.

Historique

La première épidémie de « Fièvre hémorragique à virus Ebola » date de 40 ans. Connue pour provoquer régulièrement, ainsi que la maladie à virus de Marburg, des épidémies spectaculaires mais jusqu’alors circonscrites et de faible durée, la maladie à virus Ebola (MVE, c’est son nouveau nom) a violemment défrayé la chronique en 2014 par une flambée sans précédent. Au Libéria, en Sierra Léone et Guinée, particulièrement en régions forestières à Monrovia et Freetown, elle a tué 4 cas notifiés sur 10, soit 11 310 personnes, adultes principalement, dont beaucoup de personnels de santé (528). Sa fin officielle est récente (septembre), le délai de surveillance renforcée des résurgences, liées surtout à la transmission sexuelle, étant passé.

De l’historique de cette flambée épidémique on retiendra, certes, les fortes réticences de certaines populations (slogans, manifestations et même massacre de 8 personnes à Womey en septembre 2014) mais aussi et surtout la prise de conscience internationale tardive, y compris de l’OMS pour le renforcement des moyens financiers, matériels et humains. Ainsi par exemple sur 11 centres construits - trop tardivement - par l’armée américaine au Libéria, 9 n’ont pas fonctionné et les deux autres ont accueilli …28 patients.

Des avancées

Globalement, les stratégies de lutte étaient (trop ?) complexes à mettre en œuvre. Mis au point dans l’urgence, le traitement antiviral et le vaccin n’ont pas apporté à ce jour de preuve définitive, mais les partenariats créés « pour l’occasion » sont innovants et mobilisables à nouveau en cas de besoin.

La place des laboratoires dans la maîtrise de l’épidémie fut essentielle grâce notamment aux kits de RT PCR et malgré les difficultés (implantation d’unités, formation, prélèvements). La technique comme la stratégie diagnostique ont fait une avancée notable : nouvelles techniques de « PCR intégrée », développement de tests de diagnostic rapide, algorithmes stratégiques. En cas de nouvelle flambée, il a été pointé la nécessité de diagnostics différentiels adaptés aux pathologies locales. Enfin le laboratoire reste incontournable pour l’étude de l’histoire naturelle de la maladie et la validation d’essais thérapeutiques notamment.

Mais pourquoi cette fois l’épidémie a-t-elle pris tant d’ampleur ? La question reste à ce jour sans réponse, comme beaucoup d’autres, éthiques notamment.

* http://www.pathexo.fr/standard-1837-1.html

Dr Blandine Esquerre