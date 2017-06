Echange probable de bébés à la maternité : une clinique autrichienne condamnée 26 ans après les faits

Vienne, le mercredi 14 juin 2017 - Il y a quatre ans Doris Grünwald, âgée alors de 22 ans, découvre à l’occasion d’une analyse sanguine, que son groupe sanguin ne correspond pas à celui indiqué sur ses papiers de naissance et à celui de ses parents. Des recherches approfondies sont réalisées qui mettent en évidence que la femme qui l’a élevée depuis toujours ne peut pas être sa mère. Immédiatement, la famille porte ses soupçons sur la clinique où est née la petite fille, à Graz (sud de l’Autriche). L’établissement accepte de lancer un appel aux mères ayant accouché en son sein entre le 15 octobre et le 20 novembre 1990. Mais seules 30 personnes répondent (quand 200 femmes étaient attendues) et les analyses ne permettent pas de retrouver la mère de Doris. En dépit de cette lacune, les magistrats saisis par la jeune fille ont considéré que « l’échange » n’avait pu se produire que quelques heures après sa naissance et ont donc condamné la clinique à verser 30 000 euros de dommages et intérêt à chacun des deux parents et à la jeune fille. Cette indemnité est très inférieure aux deux millions d’euros accordés en 2015 par la justice française à deux familles concernées par une même difficile situation. L’établissement devrait faire appel du jugement.

M.P.