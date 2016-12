Echovirus et paréchovirus : une grande famille responsable de multiples manifestations

Les entérovirus (EV) ont été, à l’origine, classés selon leur pathogénicité. Les premiers entérovirus découverts après les poliovirus ont été les virus Coxsakie, nommés selon le site où ils ont été découverts, puis les virus Echo, réputés orphelins, sans pathologie définie, mais en réalité responsables de diverses maladies. Cependant, avec les progrès du typage moléculaire et la découverte de nouveaux entérovirus, il est devenu impossible de les classer selon les manifestations cliniques car une grande variété d’entre elles est associée à un nombre croissant de sérotypes. Ultérieurement, les EV 22 et 23 ont été séparés des autres entérovirus du fait de leur organisation génomique et définis comme des paréchovirus (PV) au sein de la famille Picornavirus, qui sont des petits virus à ARN sans enveloppe comprenant 29 genres, dont EV et PV, infectant humains et animaux. Les entérovirus sont divisés en 12 espèces nommées de A à J, plus les rhinovirus A-C ; les paréchovirus sont divisés en A et B.

Ces deux virus sont une cause majeure de méningites aseptiques, en particulier des nouveau-nés et jeunes nourrissons. Les formes inapparentes pourraient être très fréquentes car des études sérologiques ont montré que 40 % des enfants à 1 an et 90 % à 2 ans auraient été infectées par entérovirus, et autant par paréchovirus. Ces infections virales peuvent s’observer à tout âge, mais particulièrement avant 1 an avec une prédominance l’été.

Les entérovirus sont cytopathiques : la plupart des manifestations sont dues à une destruction cellulaire spécifique, mais certaines, comme les exanthèmes, résultent d’une réponse immune. La transmission des entérovirus se fait par voie fécale/orale, respiratoire et transplacentaire. Ils sont responsables d’une grande variété de manifestations, d’infections gastro-intestinales ou respiratoires bénignes, d’exanthèmes, d’herpangine, de syndrome main-pied-bouche (EV 71) et de plus sévères comme des hépatites, myocardites, péricardites, pancréatites, encéphalites, des infections néonatales létales et de 90 % des méningites virales dont l’agent est identifié. Les EV-D68 peuvent déterminer des infections respiratoires graves.

Les paréchovirus sont aussi la cause d’infections gastro-intestinales et respiratoires (PV-1) et la seconde cause d’infections graves et de méningites du nourrisson, de paralysies, principalement le PV-3.

La recherche, dans les différents fluides, des entérovirus et paréchovirus repose sur la PCR quantitative (RT-qPCR) plus que sur la culture virale. Le traitement de ces viroses est symptomatique. Un vaccin n’existe que pour les poliovirus et, plus récemment pour l’EV-A71 (vaccin développé en Chine). Le pronostic des méningites et des méningo-encéphalites peut être réservé : des séquelles neurologiques sont possibles chez les nourrissons.

En conclusion, les infections à entérovirus et paréchovirus sont une cause majeure d’infections chez l’enfant. Elles sont responsables d’une très grande variété de manifestations cliniques, dont certaines sont très graves chez les jeunes nourrissons.

Pr Jean-Jacques Baudon