Eclipse solaire aux Etats-Unis : des lunettes non conformes distribuées (et rappelées) aux Etats-Unis

Charleston, le lundi 21 août 2017 - Les Etats-Unis vivent aujourd’hui un événement historique : une éclipse solaire totale sera visible pendant deux-heures quarante dans douze états de l’Oregon à Charleston. Un événement similaire ne s’y était pas produit depuis 1918. Pour s'y préparer, des millions d’américains ont essayé de se procurer des lunettes spéciales afin d’admirer sans risques ophtalmologiques ce phénomène astronomique. Mais comme en France il y a 18 ans, certains produits distribués ne répondent pas aux normes standards et plusieurs alertes ont été lancées par l’Agence spatiale américaine (NASA), tandis que la société astronomique américaine a publié une liste de fabricants de lunettes homologués.

Dans certains états et villes, la confusion est d’autant plus marquée que des institutions médicales ont de bonne foi distribué des lunettes non conformes. C’est le cas par exemple dans l’Utah où des hôpitaux, des écoles et l’université ont délivré des produits commercialisés par Amazon qui sont aujourd’hui l’objet d’un rappel. De même dans la ville de Jackson Hole (Wyoming), des pédiatres ont proposé gratuitement ces dispositifs dont la sécurité est aujourd’hui remise en question.

M.P.