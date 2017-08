ECNi : se choisir un avenir, vaille que vaille

Paris, le jeudi 31 août 2017 - Les 8 370 candidats classés aux dernières épreuves classantes nationales informatisées (ECNi) ont commencé à choisir leur spécialité et leur ville d'affectation ce mardi. Jusqu'au 19 septembre inclus, environ 500 étudiants sont invités chaque jour à officialiser leur affectation sur le site sécurisé du CNG (Centre national de gestion).

Un interne de 2016 n’y reconnaitrait pas ses petits !

Cette étape se déroule cette année dans un contexte particulier, notamment marqué par l'entrée en vigueur de la réforme du 3e cycle. Pour la première fois, les étudiants ont ainsi le choix entre 44 spécialités et 28 villes d'internat. Treize spécialités chirurgicales sont proposées contre 5 auparavant, tandis que la gériatrie, la médecine d'urgence, l'allergologie, les maladies infectieuses et tropicales ou encore la médecine vasculaire disposent dorénavant de leur DES. Les DESC (Diplômes d’Etudes Spécialisées Complémentaires) sont eux remplacés par des Formations Spécialisées Transversales (FST), dont les étudiants ont du mal à distinguer les contours.

En effet les internes déplorent de ne pas avoir toutes les informations sur ces nouveaux cursus, que ce soit les nouveaux DES ou les FST. Ainsi, selon l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG), « les futurs médecins n'ont à ce jour pas toutes les cartes en main pour prendre une décision réellement éclairée ».

Les nouveaux DES n’ont pas la cote (à part les maladies infectieuses) !

Après la première journée de choix, il apparaît qu’Anne-Lise Beaumont (major de promotion) a opté pour le nouveau co-DES « maladies infectieuses et tropicales » à l’AP-HP. Cette filière est d’ailleurs la plus demandée des nouveaux DES…malgré les incertitudes sur sa mise en place ! Ainsi, près de 55 % des postes ouverts dans cette discipline ont été affectés au cours de la première journée, soit 22 sur un total de 49 ! Les spécialités les plus demandées demeurent l’ophtalmologie (11 % des demandes), la médecine cardiovasculaire (11 % des demandes) et l’imagerie (9 % des demandes). Seuls vingt des premiers candidats à choisir ont opté pour la médecine générale !

Certaines des nouvelles spécialités ne semblent pas susciter l’enthousiasme, à l’issue de cette première journée, six d’entre elles n’ont attiré aucun interne ! C’est le cas de la chirurgie pédiatrique, de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, de la chirurgie vasculaire, de l’allergologie, de la médecine légale et de la médecine vasculaire… Enfin, trois candidats seulement ont opté pour la médecine d’urgence, nouvellement créée, pourtant réclamée depuis des années…



F.H.