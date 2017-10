Eczéma des paupières : les tests classiques suffisent

Les paupières sont particulièrement exposées au risque d’eczéma de contact (direct, aéro-ou manuporté) en raison de la faible épaisseur de la peau et des replis palpébraux. Leur atteinte représente 5 à 20 % des sujets consultant pour des tests cutanés. Les études publiées sur les eczémas allergiques de contact des paupières (EACP) sont cependant toutes rétrospectives avec une grande variabilité des critères d’inclusion, des substances testées et d’évaluation de la pertinence. L’objectif principal de l’étude présentée par Haudrey Assier (Créteil) était d’évaluer prospectivement une batterie paupières de 32 tests épicutanés élaborée par le groupe de dermato-allergologie (DAG) de la Société Française de Dermatologie à partir de l’expérience des centres et des données de la littérature.

On peut retenir de cette large étude prospective française qui portait sur 264 patients consultant pour suspicion d’EACP que la batterie standard européenne, les ajouts français et les tests aux produits personnels identifient 95% des tests épicutanés de pertinence certaine. Ce sont donc les seuls tests que recommande le DAG, une batterie paupières systématique étant de peu d’intérêt.

Dr Dominique-Jean Bouilliez