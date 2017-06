Effet du traitement antihypertenseur sur le dysfonctionnement diastolique ventriculaire gauche

Le dysfonctionnement diastolique ventriculaire gauche (DDVG) est d’observation courante au cours de l’insuffisance cardiaque, mais aussi de l’hypertension artérielle (HTA). Sa signification n’est pas univoque et les zones d’ombre ne manquent pas. Une étude de cohorte de type cas-témoins a inclus 325 patients atteints d’une HTA non traitée et 172 témoins dans le but de préciser : (1) la prévalence et les déterminants du DDVG ; (2) les effets d’un traitement antihypertenseur de six mois sur ce dernier ; (3) les variables associées à la réponse à ce traitement.

Le DDVG s’est avéré plus fréquent chez les hypertendus que chez les témoins (15,4 % versus 7,0 %, p = 0,007). Ses principaux déterminants indépendants ont été les suivants : (1) sexe masculin, odds ratio [OR] = 7,60 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,69 à 34,30) ; (2) taux sériques de magnésium (OR par déviation standard DS = 4,18 ; IC95 de 1,54 à 11,30) ; (3) fréquence cardiaque (FC) nocturne (OR par DS = 2,79 ; IC95 de 1,19 à 6,53) ; (4) rapport E/A mitral (OR par DS = 0,11 ; IC95 de 0,03­0,41).

Un suivi échocardiographique a été assuré pendant 6 mois chez 74 des 275 patients indemnes de tout DDVG (groupe 1) et 25 des 50 patients présentant ce signe (groupe 2). Dans ce dernier groupe, le DDVG s’est amélioré en termes de sévérité et de prévalence entre l’état basal et le 6ème mois (-8,3 ms pour le temps de relaxation et -57,7 % pour la prévalence), alors que, dans le groupe 1, la situation est restée stable. Certaines variables cliniques, échographiques et biologiques indépendantes ont été prédictives de la réponse du DDVG au traitement : (1) FC basale (p = 0,008) ; (2) taux sériques de magnésium (p = 0,029) ; (3) rapport E/A mitral (p = 0,003) ; (4) Ea moyen (p = 0,003) ; (5) rapport moyen Ea/Aa (p = 0,020).

En bref, le DDVG n’est pas rare au cours de l’HTA non traitée et, parmi ses déterminants indépendants, il faut retenir le sexe masculin, les taux sériques de magnésium, la FC nocturne et le rapport E/A mitral. Le traitement médical semble avoir un impact sur le DDVG et deux variables seraient prédictives de cet effet : la FC diurne et les taux sériques de magnésium.

Dr Philippe Tellier