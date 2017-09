Effets non spécifiques du vaccin MMR, un biais ?

A côté de leurs effets spécifiques, certains vaccins seraient associés à une réduction de la morbidité et de la mortalité liées à des infections autres que celles contre lesquelles ils sont dirigés. Cet effet bénéfique non-spécifique a par exemple été suggéré avec des vaccins vivants atténués comme celui contre la rougeole ou le BCG. La séquence de vaccination aurait une importance : recevoir un vaccin contre la rougeole après un vaccin DTP inactivé serait associé à une morbidité et une mortalité toutes causes inférieures à celles constatées quand le vaccin DTP est administré après ou en même temps que le vaccin contre la rougeole. Ce constat est toutefois issu d’études observationnelles, toujours suspectes de comporter des biais.

Une nouvelle étude, réalisée aux Pays-Bas sur une cohorte de plus de 1 million d’enfants entre 2005 et 2011, apporte un nouvel éclairage sur ce point des effets positifs non spécifiques de certains vaccins.

Au Pays-Bas, le vaccin contre diphtérie, tétanos, coqueluche, polio et Haemophilus influenzae de type b (DTaP-IPV-Hib) et la vaccination contre le pneumocoque (PCV) sont recommandés à 2, 3, 4 et 11 mois. Ceux contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (MMR) et contre le méningocoque C (MenC) à 14 mois. L’objectif de l’étude était de comparer les taux d’hospitalisation pour infections pour les enfants de 11 à 24 mois, selon qu’ils avaient reçu, comme vaccination la plus récente, les vaccins MMR + MenCet donc à jour de leur calendrier vaccinal, ou le DTaP-IPV-Hib + PCV.

Un respect plus étroit du calendrier vaccinal quand on est en bonne santé !

En première analyse, il apparaît en effet une réduction de 38 % du taux d’hospitalisation pour une pathologie infectieuse chez les enfants dont le MMR et MenC sont les vaccins les plus récents, comparés à ceux pour qui les DTaP-IPV-Hib et PCV sont les derniers réalisés. Mais il y a aussi une réduction de 31 % du taux d’hospitalisation pour les enfants dont le dernier vaccin est la 4ème dose de DTaP-IPV-Hib + PCV par rapport à ceux qui ont reçu en dernier lieu leur 3ème dose de DTaP-IPV-Hib + PCV.

Pour les auteurs, cela suggère que la réduction du risque d’hospitalisation est en réalité liée à un meilleur suivi du calendrier vaccinal plutôt qu’à un effet non spécifique des vaccins. Ils estiment que le respect du calendrier vaccinal est d’autant plus correct que l’enfant est en bonne santé, du fait de la tendance fréquente à décaler les vaccins pour les enfants fragiles ou souvent malades.

L’effet non spécifique positif du vaccin MMR, relevé dans certaines études observationnelles serait donc dû, au moins en partie, au biais « vaccinés en bonne santé ». Les auteurs précisent toutefois qu’il est encore difficile de quantifier précisément l’impact de ce biais sur les résultats obtenus.

Dr Roseline Péluchon