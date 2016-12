Efficacité de la prévention de l’asthme par immunothérapie allergénique

C. FALLET

D’après les communications de U. Wahn, G. Roberts et H. Jacobi, lors du symposium ALK « The GAP trial: a landmark study in childhood respiratory allergic disease »

GAP (Grazax Asthma Prevention) est l’étude clinique la plus importante jamais réalisée pour étudier l’effet préventif de l’immunothérapie allergénique sur l’asthme chez des enfants (5-12 ans), sensibilisés au pollen de graminées.

Dans l’asthme allergique, les traitements préventifs susceptibles de modifier la marche allergique, notamment l’immuno-thérapie allergénique spécifique (ITS), font l’objet de nombreuses recherches. En effet, l’allergie est une maladie évolutive au cours de l’enfance. La marche allergique débute par des sensibilisations alimentaires, puis surviennent les sensibilisations aux pneumallergènes. Chez les allergiques, ces réactions immunitaires IgE médiées commencent d’abord par la dermatite atopique, souvent associée à une allergie alimentaire chez le jeune enfant, puis les maladies respiratoires (rhinite allergique et asthme) chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire. La rhinite allergique est l’un des principaux facteurs de risque pour le développement ultérieur de l’asthme.

Facteurs prédictifs de l’asthme

La cohorte allemande multicentrique MAS (Multicentre Allergy Study), qui a suivi 1„314 nouveau nés à partir de 1990, pendant 20 ans est, à cet effet, riche d’enseignements. Il en ressort que le fait d’avoir des parents allergiques n’est pas le seul facteur prédictif important pour développer une allergie, mais il est cependant fortement associé à une augmentation du risque. L’asthme apparaît plus fréquemment à l’âge adulte en cas de rhinite allergique et/ou d’eczéma à l’adolescence(1). Par ailleurs, la réponse IgE vis-à-vis des pollens de graminées peut débuter des années avant la survenue de la maladie et elle permet de prédire l’apparition d’une rhinite allergique saisonnière dans les 3 ans(2).

L’étude a également montré que l’existence d’une rhinite allergique à l’âge préscolaire était associée à un wheezing entre 5 et 13 ans. Ainsi, chez l’enfant sensibilisé aux aéro-allergènes et souvent déjà porteur d’une rhinite allergique, l’un des objectifs est de prévenir l’apparition d’un asthme. Dans ce cadre, l’immunothérapie spécifique (ITS) a déjà fait l’objet d’études. L’étude prospective ITS sous-cutanée (PAT) a déjà montré qu’il existait significativement moins d’asthme chez les polliniques ayant une rhinite allergique aux graminées et/ou bétulacées et désensibilisés. Le risque de développer de l’asthme a diminué de 45 %, au bout de 10 ans de suivi, chez les enfants traités par rapport au groupe contrôle(3).

Plus de 600 enfants suivis pendant 5 ans

L’étude multicentrique GAP, en double aveugle, contrôlée versus placebo, a suivi 812 enfants (5- 12 ans) dans 11 pays européens, souffrant de rhino-conjonctivite allergique induite par le pollen de graminées sur une période de 5 ans (3 ans de traitement et 2 ans de suivi). Son objectif primaire était d’évaluer l’effet préventif de Grazax® sur l’asthme après 3 ans de traitement. La méthodologie de cette étude a suivi les recommandations européennes concernant le diagnostic de l’asthme (symptômes et démonstration de l’altération réversible de la fonction pulmonaire). Les enfants inclus ne devaient pas avoir de symptômes d’asthme. À la fin de la saison pollinique 2010, les sujets éligibles ont été randomisés en deux groupes: Grazax® (n = 398) ou placebo (n = 414). Au final, 608 enfants (75 %) ont terminé l’étude: Grazax® (n = 300) et placebo (n = 308).

Efficacité dans l’asthme

Les résultats ont montré les bénéfices du traitement de dé - sensibilisation par Grazax®. À la fin de la période de 5 ans, le risque de développer des symptômes d’asthme ou d’utiliser un traitement de l’asthme était significativement diminué (OR„: 0,66 ; p < 0,05). La proportion d’enfants ayant des symptômes d’asthme ou prenant un traitement antiasthmatique a été significativement réduite dès la deuxième année et les suivantes, par rapport au placebo (diminution de 36-50 %). L’effet du traitement a été observé pendant toute l’année (saison pollinique et hiver) : il a augmenté avec le temps et s’est maintenu pendant les deux ans de suivi. Les deux groupes n’ont pas montré de différence dans le délai du diagnostic d’asthme (objectif primaire).

Efficacité dans la rhinoconjonctivite

Les enfants traités par Grazax® ont eu une diminution de leurs symptômes de rhinoconjonctivite de 23 à 30 % (p < 0,005) par rapport au groupe placebo, pendant les trois années de traitement et les deux ans de suivi. Ils ont également moins consommé de médicaments (p < 0,001). Enfin, l’analyse de la réponse immunologique a montré que les enfants traités par Grazax® avaient, deux ans après le traitement, moins d’IgE positives au pollen de graminées, un taux plus bas d’IgE total et des taux plus élevés d’IgG4 spécifiques au pollen de graminées. Quant à la tolérance, elle était bonne : les effets indésirables les plus fréquents ayant été des réactions allergiques buccales, d’intensité légère à modérée et disparaissant spontanément dans les 1 à 2 jours suivants.

Références

1. Gough H et al. Allergic multimorbidity of asthma, rhinitis and eczema over 20 years in the German birth cohort MAS. Pediatr Allergy Immunol 2015.; 26(5).: 431-7.

2. Hatzler L et al. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE response to Phleum pratense in children with hay fever. J Allergy Clin Immunol 2012.; 130(4).: 894-901.

3. Jacobsen L et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy 2007.; 62(8).: 943-8.