EHPAD Khorian de Lyon : des manquements à l’hygiène déplorés par certaines familles de patients

Lyon, le mercredi 11 janvier 2017 - Alors qu’une enquête a été confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour faire le point sur le fonctionnement de l’Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Khorian de Lyon où 13 personnes sont mortes victimes de la grippe en quinze jours, les familles de certains résidents sortent de leur silence pour décrire une situation assez éloignée des déclarations officielles.

Si la Direction générale de la Santé a affirmé qu’une inspection réalisée la semaine dernière n’avait pas permis d’identifier de manquements aux règles et si Khorian martèle que les réglementations étaient respectées, les enfants de plusieurs résidents ont témoigné dans la presse et à la télévision d’un manque d’hygiène chronique et d’une pénurie constante de personnels. Aline Farcy dont la mère est résidente de l’EHPAD, qui a contracté la grippe, mais qui n’a pas été hospitalisé a ainsi décrit un ménage trop rarement fait, des flacons d’urine laissés à la portée des résidents pendant des heures, ou encore des masques en nombre trop insuffisants. Pour elle, ces manquements répétés dénotent une « mentalité qui est installée dans l’établissement ».

M.P.