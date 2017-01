Elles/ils ont fracturé, …, et continueront, si on n’y prête garde

Les patients ayant un antécédent de fracture ostéoporotique sont à haut risque fracturaire à court terme. Devant l’impact économique et pronostique lié à l’augmentation significative de mortalité en cas de rechute, il paraît intéressant de connaitre les facteurs de risque de récidive. Etudiant la population de la Filière Fracture de l’Hôpital Cochin à Paris (n = 1 027), Aude Deloumeau a identifié 133 patientes qui avaient eu une fracture non vertébrale de faible traumatisme moins de 3 ans avant la récidive et 208 plus de 3 ans auparavant. Trois paramètres (chute dans l’année, nécessité d’une aide à la marche, antécédent de fracture non vertébrale majeure) ont pu être associés à une augmentation significative du risque fracturaire à 3 ans. Quand on sait que les patients ostéoporotiques (avec/sans fracture) ne bénéficient plus que pour 21 % d’entre eux d’un traitement anti-ostéoporotique dans les 12 mois qui suivent une fracture de la hanche, et quand on sait aussi que 70 % des patients hospitalisés dans la Filière Fracture avaient un traitement favorisant les fractures en quittant l’hôpital, il y a lieu de se poser des questions sur la manière d’optimaliser leur prise en charge à travers les traitements anti-ostéoporotiques, mais aussi en prévenant les chutes.

Dr Dominique-Jean Bouilliez