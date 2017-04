Embolie pulmonaire après chirurgie orthopédique: quelles pratiques de l’angioscanner thoracique aux Etats-Unis ?

Le recours à l’AST a peu varié d’un établissement à l’autre, les fréquences extrêmes étant respectivement de 0 et 6,2 %, avec une médiane de 1,6 %. Plus de 90 % des hôpitaux ont pratiqué un AST chez moins de 3 % des patients. La positivité de l’examen a été en moyenne de 12,3 % (médiane : 9,1 %) et s’est avérée indépendante de la fréquence de sa réalisation, ce qui apparaît dans la comparaison entre les tertiles correspondants: respectivement 11,3 %, 11,9 % et 12,9 % (p = 0,37).

L’angioscanner thoracique (AST) est désormais l’examen de première intention face à une suspicion d’embolie pulmonaire (EP). Rappelons que le risque embolique est particulièrement élevé dans les suites d’une chirurgie orthopédique lourde, notamment la mise en place d’une prothèse totale de hanche (PTH) ou de genou (PTG), au point de justifier un traitement anticoagulant prophylactique. Face à une suspicion d’EP dans ce contexte chirurgical particulier, le recours à l’AST pourrait varier d’un établissement de soins à l’autre, selon les disponibilités et les infrastructures. Il pourrait en être de même, d’ailleurs, pour la fréquence des examens positifs. Ces hypothèses ont fait l’objet d’une vaste étude étatsunienne rétrospective qui a reposé sur l’exploitation d’une base de données (Premier Research Database) entre 2007 et 2011. Au total, ont été inclus 205 198 patients provenant de 178 hôpitaux (soit une médiane de 734,5 patients par hôpital, intervalle interquartile 316-1 461). Dans tous les cas, les participants avaient bénéficié de l’implantation d’une PTH ou d’une PTG et un AST a été réalisé chez 3 647 d’entre eux (1,8 %) pour suspicion d’EP post-opératoire.

Références

