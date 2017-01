Embolie pulmonaire asymptomatique chez les patients atteints de cancer : faut-il forcément un anticoagulant?

Les patients atteints de cancer sont régulièrement surveillés par des scanners, notamment thoraciques pour évaluer l'extension de leur pathologie et la réponse aux traitements. Au cours de ces bilans d’imagerie, la détection accidentelle d'embolies pulmonaires n’est pas rare. Les directives actuelles recommandent de traiter les patients asymptomatiques ayant une embolie pulmonaire (EP) de découverte fortuite comme les autres patients atteints d’EP, en raison du risque évolutif. Toutefois, les preuves rationnelles du bien fondé de cette attitude manquent. Une étude multicentrique menée en Espagne a examiné le rapport bénéfice/risque du traitement anticoagulant en cas d’embolie pulmonaire asymptomatique chez les patients atteints d’un cancer évolutif. Les auteurs ont mesuré pendant et après traitement anticoagulant le nombre d’hémorragies graves et d’épisodes d’embolies pulmonaires symptomatiques.

Davantage d’hémorragies que d’embolies

Au total, 715 patients ont été inclus dans cet observatoire. La plupart ont été traités par héparines de bas poids moléculaires tant initialement (98 % des patients) qu’à long terme (86 % des patients). Pendant la durée du traitement anticoagulant (de 235 jours en moyenne), le taux d’hémorragies graves est de 10,1 évènements pour 100 patients-années (Intervalle de Confiance à 95 % [IC 95%] de 7,48 à 13,4). Il est supérieur au nombre d’embolies pulmonaires symptomatiques qui est de 3,17 évènements pour 100 patients-années (IC 95 % de 1,80 à 5,19). Concernant la mortalité, le taux d'hémorragies létales est plus élevé que le taux de mortalité par embolie pulmonaire de 2,66 (IC 95 % de 1,44 à 4.52) contre 0,66 (IC 95 % de 0,17 à 1,81), respectivement.

L'évolution clinique sans anticoagulation est disponible pour 229 patients : 13 patients n’ont pas reçu du tout de traitement anticoagulant et 216 ont été suivis après l'arrêt du traitement. Sur un suivi moyen de 117 jours, le taux de saignements majeurs (3,00 évènements pour 100 patients-années ; IC 95 % de 1,10 à 6,65) est très logiquement inférieur au taux d'embolie pulmonaire symptomatique (8,37 évènements IC à 95 % de 4,76 à 13,7). Cependant, il n'y a pas de différence dans le taux de mortalité selon le type de complication avec un décès pour chaque pathologie.

En conclusion, dans cette cohorte, le taux de saignement au cours du traitement anticoagulant est trois fois plus élevé que le taux d'embolies pulmonaires symptomatiques (45 contre 14 événements, respectivement) et le taux d’hémorragies létales est quatre fois plus élevé que le taux d'embolies pulmonaires mortelles (12 contre 3 décès, respectivement).

En conséquence, le rapport risque / bénéfice du traitement anticoagulant chez les patients cancéreux ayant une embolie pulmonaire de découverte accidentelle est à ré-évaluer.

Dr Béatrice Jourdain