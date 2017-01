En marche...vers le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus

Paris, le mardi 24 janvier 2017 – La semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l’utérus (CCU), débutée hier, est l’occasion pour l’Institut national du cancer (InCA) de relancer une campagne d’incitation. Conduite sur les réseaux sociaux et auprès des médias traditionnels, cette opération repose sur des spots radio, des films d’animations et la distribution de différents supports d’information. Cette sensibilisation intervient alors que la France met en place un dépistage organisé (DO) du cancer du col de l’utérus, rejoignant quatorze autres pays européens (dont huit connaissent des programmes depuis plus de 20 ans).

Objectif : 80 % de femmes dépistées

Dans ces pays, le taux de dépistage atteint 70 %. Inférieur à l’objectif ambitieux de l’InCA d’atteindre les 80 %, ce résultat est très supérieur à la situation française actuelle où 40 % des femmes n’ont en moyenne pas réalisé de frottis cervico-utérin (FCU) au cours des trois dernières années comme le rappellent François Bourdillon (Directeur général de Santé publique France) et Norbert Ifrah (Président de l’InCA) dans un éditorial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) publié aujourd’hui.

L’âge, l’éloignement du système de santé, le fait de souffrir d’une Affection longue durée (ALD) ou d’invalidité et de vivre dans une situation précaire augmentent le risque de ne pas réaliser de FCU. Ces résultats ont conforté les experts de santé publique dans leur volonté de mettre en place un DO du cancer du col.

Des résultats très encourageants

Outre la réalisation d’une enquête médico-économique sur le sujet (dont un second volet a été rendu public fin octobre par l’InCA), une expérimentation a été conduite dans treize départements, dont le BEH dévoile les principaux résultats. Le protocole reposait sur une invitation et une lettre de relance à toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans n’ayant pas réalisé de dépistage du cancer du col au cours des trois dernières années.

Quelques 1 319 660 femmes ont ainsi reçu une lettre les invitant au dépistage, permettant de faire progresser le taux de dépistage de douze points avec cependant « d’importantes disparités territoriales et une diminution après 50 ans » notent les auteurs de l’étude. Compte tenu par ailleurs de la bonne qualité du prélèvement (« la proportion de frottis non satisfaisants ne dépassent pas le seuil de 2 % ») et du fait que le DO a permis le dépistage de nombreuses lésions (5 215 lésions précancéreuses de haut grade, 55 tumeurs in situ et 323 cancers invasifs en deux ans), les responsables de santé publique considèrent qu’un DO contribuerait à diminuer l’incidence et la mortalité entre 13 et 26 %. « Le dépistage organisé vient compléter le dépistage spontané et il permet ainsi de toucher les femmes qui échappent au dépistage », ajoutent encore François Bourdillon et Norbert Ifrah.

L'intérêt d'un kit d'auto-prélèvement

Ainsi, après la désignation l’année dernière de structures régionales de préfiguration, une « montée en charge progressive » est prévue cette année, avant une généralisation en 2018.

Le DO reposera sur l’envoi d’une invitation à réaliser un frottis triennal. Cependant, dans quelques années, le programme pourrait évoluer vers une introduction du test HPV, dont les évaluations semblent mettre une évidence une supériorité d’un point de vue économique et une efficacité comparable (voire supérieure). Par ailleurs, les décideurs pourraient être tentés de déployer des mesures complémentaires dont l’efficacité est également soulignée par différents travaux, tel l’envoi de kit d’auto-prélèvement. Une étude également publiée par le BEH concernant un essai contrôlé randomisé réalisé en Indre et Loire révèle ainsi que les femmes n’ayant pas répondu à une première lettre d’invitation qui reçoivent un kit d’auto-prélèvement sont bien plus enclines à l’utiliser qu’à réagir à une lettre de relance. « L’envoi de ce kit permet de doubler la participation au dépistage » remarquent François Bourdillon et Norbert Ifrah.

Gare aux frottis trop précoces

En lançant ce nouveau DO, les autorités sanitaires ne peuvent ignorer les écueils inhérents à ce type de programme. L’invitation à réaliser son frottis auprès de son médecin habituel devrait limiter le risque d’un manque d’adhésion des femmes, qui existe dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Les risques de sur dépistage ou de sur traitement apparaissent également limités, à condition que les critères du programme soient bien respectés. Aujourd’hui déjà on assiste en effet à un nombre important de frottis réalisés chez des jeunes filles avant 25 ans, ce qui n’est pas une indication recommandée. « En 2013, 35,5 % des femmes de moins de 25 ans ont eu un dépistage par FCU (…). Or ce dépistage n’est recommandé qu’à partir de 25 ans car, avant cet âge, il est considéré qu’il n’a pas d’impact sur l’incidence du CCU et génère plus d’effets négatifs que de bénéfices » relèvent François Bourdillon et Norbert Ifrah.

Vaccination : le manque français

Rappelons que le cancer du col de l’utérus tue chaque année un millier de femmes en France.

Si le dépistage du cancer du col a permis de réduire le nombre de nouveaux cas et la mortalité, des efforts importants peuvent encore être réalisés grâce non seulement au dépistage mais aussi à la vaccination HPV qui est encore trop limitée dans notre pays.

Aurélie Haroche