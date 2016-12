En meilleure santé depuis que vous chassez le Pokémon ?

Le lancement du jeu Pokemon Go en juillet dernier a fait l’effet d’un véritable raz- de-marée. Plus de 500 millions de téléchargements ont été effectués à travers le monde. Beaucoup se sont réjouis de cet engouement, enthousiasmés à la vue de ces hordes de « dresseurs » se ruant à travers rues et jardins à la recherche de leurs petites figurines. Et l’on se souvient du tweet de notre ministre de la santé : « À tous les dresseurs : sortez, marchez, c'est bon pour la santé ». Mais cela correspond-il à une réalité ? La chasse au Pokemon a-t-elle réellement contribué à l’amélioration de l’activité physique ? Pas si sûr…

Une équipe états-unienne a en effet mené une enquête en ligne, recrutant des utilisateurs de smartphones équipés d’un compteur de pas et amateurs du jeu Pokemon Go. Plus de 1 100 personnes âgées de 18 à 35 ans ont accepté de participer à cette enquête, la moitié d’entre elles étant des joueurs, au moins de niveau 5. L’objectif de l’étude était de comparer le nombre de pas enregistré dans le smartphone au cours des 4 semaines précédant l’installation du jeu et pendant les semaines suivant cette installation.

Loin des objectifs de L’OMS

En moyenne, 4 256 pas sont effectués par jour avant la mise en route du jeu. Chez les joueurs, ce nombre de pas augmente rapidement dès le lancement du jeu, en moyenne de 955 pas par jour. Mais les choses se gâtent très rapidement, puisque ce nombre diminue graduellement, pour retrouver son état antérieur 6 semaines après l’installation du jeu.

Estimant la longueur de pas à 0,80 m, et la vitesse des joueurs de 4 km/h, l’augmentation de l’activité physique quotidienne au cours de la première semaine peut être estimée à 11 mn supplémentaire de marche quotidiennement, soit moins de 80 mn par semaine, soit la moitié de ce que préconise l’organisation mondiale de la santé (150 mn ou plus par semaine). Les interventions conçues pour augmenter l’activité physique cherchent quant à elles à atteindre au moins 2 500 pas quotidiens supplémentaires.

Au risque de décevoir notre ministre de la santé, Pokemon Go n’était pas l’instrument inespéré qui allait réduire la sédentarité. Même si l’amélioration constatée peut être considérée comme étant « mieux que rien », son maintien trop bref dans le temps laisse craindre un bénéfice plutôt modeste. Sans compter qu’un nombre non négligeable d’accidents ont été relatés, provoqués ici et là par l’inattention des joueurs.



Dr Roseline Péluchon