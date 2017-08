En pleine conscience : les petites grenouilles aussi

Dans le cadre du fil rouge du congrès de l’AFPA sur le thème de « la bientraitance », madame Laurence de Gaspary, de l’association « Enfance et Attention » a présenté une approche relativement nouvelle dans la prise en charge des enfants. La thérapie de la pleine conscience ou « mindfullness » est en vogue chez l’adulte et se développe de plus en plus chez les enfants. Il s’agit d’une forme d’entrainement de l’esprit, affiliée à la méditation d’origine bouddhique, et appliquée à la thérapeutique à partir des années 1980. On ne compte plus les bienfaits attribués à la thérapie de la pleine conscience, qui vont d’une réduction de l’anxiété au traitement des douleurs chroniques en passant par l’amélioration du sommeil. Quelques études sont également disponibles chez l’enfant, notamment dans la prise en charge de l’hyperactivité. Il n’y a aucune contre-indication à ce traitement, seule la motivation de l’enfant est nécessaire.

En pratique, plusieurs programmes ont étés développés pour les enfants. La « méthode Eline Snel », développée en 2008 au Pays-Bas, et que l’on retrouve dans le best-seller « Calme et attentif comme une grenouille » est un programme de 8 à 10 semaines, adapté par tranches d’âge pour les 4-18 ans. Il s’agit de programmes au cours desquelles un thème est abordé chaque semaine au cours d’une séance principale d’une heure, puis repris au cours de séances plus courtes le reste de la semaine. Chaque séance comprend une petite histoire pour introduire le thème, ainsi que des exercices pour aborder et faire sien la notion abordée. En pratique, l’association « Enfance et Attention » regroupe les professionnels formés à ces méthodes et permet de mettre en contact les professionnels, les parents et les institutions.

Dr Alexandre Haroche