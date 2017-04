Encéphalites anto-immunitaires : rares, sévères. Mais on peut y penser!

Affections sévères car elles se développent rapidement du fait de l’inflammation cérébrale sous-jacente, les encéphalites aiguës sont le plus fréquemment liées à une infection virale (42 % des cas) ou une maladie auto-immunitaire (21 % des cas). Avec une incidence estimée à 5-10 cas par 100 000 personnes par an, elles sont grevées d’une forte morbidité et d’une mortalité non négligeable (17 % en moyenne).

Les encéphalites auto-immunitaires sont aujourd’hui mieux repérées car mieux connues dans la mesure où l’on sait qu’elles sont liées à une fixation d’anticorps sur la surface des cellules neuronales ou des récepteurs synaptiques. On leur reconnaît 3 formes essentielles : les encéphalites aiguës disséminées (ADEM)(11 % des cas), les encéphalites à anticorps anti récepteurs du NMDA (4 %) et les encéphalites limbiques avec anticorps anti-canaux potassiques voltage dépendant (3 %).

L’urgence de la prise en charge fait la part belle à la clinique et aux tests conventionnels (IRM, ECG, analyse du LCR), le dosage des anticorps ne survenant que dans un second temps. Pratiquement, le diagnostic d’encéphalite auto-immunitaire doit être envisagé en cas d’altération subaiguë (<3 mois) de l’état mental avec symptômes psychiatriques et/ou déficits de la mémoire, accompagnée d’au moins un des symptômes suivants : crises épileptiques ou autre déficit neurologique focal nouvellement apparus, pléiocytose du LCR (>5 cellules/mm³), IRM suggestive d’une encéphalite (mais il peut être normal), surtout en cas d’atteinte limbique ou d’atteinte diffuse de la substance blanche, toute autre cause d’encéphalite étant raisonnablement exclue.

L’ADEM qui atteint surtout le jeune adulte et l’enfant est souvent précédée d’une infection aiguë systémique (<30 jours) ou d’une vaccination (au cours des 3 mois précédents). Elle est liée à une homologie structurale entre l’agent pathogène et les protéines myéliques de l’hôte, de telle sorte qu’une réaction immunitaire se déclenche rapidement. Sur le plan biologique, elle se marque par la présence d’anticorps anti-MOG (Myelin Oligodendrocyte Protein) dans près de 50 % des cas. L’analyse du LCR est généralement normale, en particulier la recherche de bactéries et de virus en PCR.

Une fois le diagnostic posé, le traitement passe par l’administration de corticostéroïdes à haute dose et par les échanges plasmatiques (PLEX) en l’absence de réponse aux corticoïdes. Certains auteurs rapportent une réponse aux immunoglobulines intraveineuses lorsque ces deux modes thérapeutiques ne donnent pas de réponse.

L’encéphalite à anticorps anti récepteurs du NMDA est associée à la présence d’anticorps IgG contre la sous-unité GLuN1 du récepteur NMDA dans le LCR. Il existe une relation franche entre l’intensité des symptômes (présence de crises comitiales souvent inaugurales, dyskinésies, instabilité du système nerveux autonome, hypoventilation centrale) et les taux d’anticorps tandis que l’IRM est normale dans 45 % des cas. L’EEG montre souvent une image pathognomonique appelée « extreme delta brush ». Sur le plan étiologique, la littérature rapporte un état paranéoplasique marqué par un tératome ovarien dans 50 % des cas ou la présence d’un syndrome post-herpétique. Le seul traitement véritablement efficace de cette encéphalite particulière est une immunothérapie combinée précoce. « Il faut cependant retenir la nécessité de penser à ces affections devant toute crise comitiale non expliquée, surtout si le patient est jeune et de sexe féminin », a conclu Romain Sonneville (Bichat).

Dr Dominique-Jean Bouilliez