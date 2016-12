Enfants sages ou enfants riches : lesquels préfèrent le Père Noël ?

Londres, le samedi 24 décembre 2016 - Comme chaque année, le numéro de fin d’année du BMJ est l’occasion de la publication de quelques articles insolites… Ainsi, une équipe, formée d’étudiants en médecine, de chercheurs, et d’un professeur d’épidémiologie, de différentes universités britanniques et américaines, s’est intéressée à la légende populaire qui veut que le Père Noël offre des cadeaux en priorité aux enfants qui ont été sages durant l’année écoulée.Pour ce faire, ils ont étudié les visites du vénérable personnage dans les services de pédiatrie de différents hôpitaux du Royaume-Uni. Ils ont ainsi évalué la probabilité d’une visite des petits patients par le Père Noël en fonction du comportement des enfants (en se basant sur l’absentéisme scolaire et les taux de condamnation des adolescents), de la distance du pôle nord (à vol de renne !) et du niveau socio économique de la ville dans laquelle se trouve l’hôpital. Il est apparu que le niveau économique était l’élément le plus déterminant dans sa venue…Le Père Noël n’est peut-être pas une ordure, mais il est probablement intéressé !

FH