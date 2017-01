Engagement historique des Villes-Santé de l’OMS

Paris, le lundi 2 janvier 2017 - Il y a trente ans, au Canada, la première conférence mondiale sur la promotion de la santé aboutissait à la charte d’Ottawa, qui énonce clairement la nécessité d’un engagement politique et financier pour améliorer santé et équité. Aujourd’hui c’est une idée admise : la promotion de la santé ne peut être le seul fait du secteur sanitaire…

La neuvième édition de cette Conférence, qui s’est tenue fin novembre en Chine, enfonce le clou et s’adapte aux déterminants actuels, affirmant que la santé d’une population dépend de son développement (économique, social …) mais aussi de son environnement. Et l’OMS d’annoncer deux engagements historiques pour promouvoir la santé publique et éradiquer la pauvreté : la Déclaration et le Consensus de Shanghai.

De l’audace, de l’audace !

Plus d’un millier de personnes ont participé à l’événement. Experts internationaux, décideurs dont plus de 40 ministres de la santé et d’autres secteurs, dirigeants de cinq institutions des Nations Unies, tous ont approuvé la déclaration de Shanghai sur la promotion de la santé* qui engage à faire des choix politiques « audacieux » en lien avec les objectifs de développement durable. Des actions concrètes sont citées, telle « combattre les intérêts préjudiciables à la santé »…

Avec la croissance des populations, donc de l’urbanisation, les grandes villes ont un rôle crucial en matière d’environnement urbain et de développement durable. Ainsi plus d’une centaines de maires de grandes villes, aujourd’hui fédérés dans le réseau des « Ville-Santé de l’OMS », ont élaboré le Consensus de Shanghai des maires sur les villes-santé**.

En France aussi

Ce texte les engage en faveur d’une bonne gouvernance sanitaire. Il décrit un programme d’actions prioritaires sur dix domaines. Certaines bien sûr (eau potable, gestion des déchets, éducation, vaccination, sécurité sociale, loi anti-tabac, alimentation plus saine, mobilité durable etc.) sont, pour nos 85 Villes-Santé de l’OMS françaises, déjà en place ou bien avancées. Mais d’autres restent à travailler, comme l’exclusion, la protection des filles et des femmes ou encore l’amélioration de la santé et la qualité de vie des pauvres, des migrants et des réfugiés, point numéro 5 qui stipule de « garantir leur accès à un logement et à des soins abordables ». Rappelons que ces villes ont signé le 31 mai une déclaration politique demandant à l’Etat français engagement et moyens***.

* http://www.who.int/entity/healthpromotion/conferences/9gchp/Shanghai-declaration-final-draft-fr.pdf?ua=1

** http://www.who.int/entity/healthpromotion/conferences/9gchp/Shanghai-mayors-consensus-final-draft-fr.pdf?ua=1

*** http://www.villes-sante.com/colloque-territoires-et-sante-quels-enjeux-le-31-mai-2016/

Dr Blandine Esquerre