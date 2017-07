Enlever les trompes pour protéger l'ovaire ?

Aux États-Unis, plus de 14 000 décès annuels sont dus au cancer de l'ovaire. Hélas, le dépistage précoce de celui-ci soulève de nombreuses questions non résolues, et le diagnostic est souvent posé lorsque le processus est déjà très avancé. De nombreux chercheurs s'attachent donc à développer des stratégies de prévention primaire.

Les données histopathologiques et épidémiologiques suggérant un lien entre les trompes de Fallope et le cancer épithélial de l'ovaire ont conduit à une augmentation du nombre de salpingectomies en cas d'hystérectomie pour indication bénigne ou de stérilisation, une pratique connue sous le nom de salpingectomie opportuniste (SO). Ainsi, aux États-Unis et au Canada, son taux est passé de 15 % en 2011 à 72 % en 2014. Mais les bénéfices potentiels, les risques et les coûts de cette nouvelle pratique ne sont pas clairement établis.

L'objectif des auteurs était d'évaluer le rapport coût-efficacité d'une SO au moment d'une cœlioscopie pour une contraception définitive ou d'une hystérectomie pour des indications bénignes.

Deux modèles ont été créés : SO lors d'une stérilisation (300 000 femmes de plus de 35 ans) et lors d'une hystérectomie (50 000 femmes de plus de 45 ans). Le coût supplémentaire induit par la salpingectomie a été calculé, et a été rapporté au nombre d'années gagnées de "vie de qualité". Des ratios différentiels de coût-efficacité ont été obtenus pour déterminer le coût par année de vie gagnée. Les données du National Institute of Cancer ont été utilisées pour estimer la probabilité des cas de cancer de l'ovaire et de décès. La diminution du risque de cancer de l'ovaire, le taux de complications, les charges et les coûts associés ont été obtenus à partir de la littérature spécialisée.

Les rapports coût/efficacité en faveur de la salpingectomie

Dans la cohorte des 50 000 hystérectomies, on passe de 2 376 à 1 104 cas de cancer de l'ovaire, avec un nombre de décès par cancer diminuant de 1 272 à 600 cas, ce qui aboutit à une économie de 23,9 millions de dollars pour le système de santé.

Pour 300 000 stérilisations, si on choisit une salpingectomie plutôt qu'une ligature, on passe de 2 070 à 1 380 cas de cancer ovarien, et de 1 110 à 750 décès par cancer. La salpingectomie ne sera rentable sur le plan financier que si elle réduit le risque de cancer de l'ovaire d'au moins 54 %.

La simulation de Monte Carlo, système de traitement des probabilités en algorithmes, démontre que le rapport coût-efficacité est rentable en cas d’hystérectomie et en cas de stérilisation définitive dans respectivement 62 % et 55 % des cas.

La salpingectomie opportuniste chez les femmes à bas risque effectuée lors d'une chirurgie pelvienne pourrait donc être une stratégie efficiente pour diminuer le risque de cancer de l'ovaire au moment d'une hystérectomie ou d'une stérilisation tubaire. Dans ces modèles, la salpingectomie était rentable dans les deux cas, mais surtout lors d'une hystérectomie.

Dr Charles Vangeenderhuysen