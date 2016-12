Enquête étiologique du Blueberry muffin baby syndrome

M. KOURDA,

Le Blueberry muffin baby syndrome (BBMBS) est un syndrome cutané rare dû à de nombreuses causes dont des pathologies malignes. Devant un BBMBS, il faut d’emblée évoquer les causes malignes. Si le diagnostic clinique est relativement facile, l’enquête étiologique est plus complexe. Il faut souligner l’intérêt de l’examen anatomo-pathologique, de l’immunohistochimie (IH) ainsi que de la confrontation anatomo-clinique.

Examen clinique

Le BBMBS correspond à une réaction d’hématopoïèse dermique ou à des métastases cutanées. Il est à rappeler que l’hématopoïèse s’effectue dans le derme jusqu’à l’âge de 5 mois. C’est un syndrome cutané rare de la période néonatale et une véritable urgence diagnostique. Cliniquement, il réalise un aspect polymorphe fait de macules purpuriques ou pourpres, de papules, de nodules rouges ou bleu-gris, de plaques rouges ou bleu violacé, disséminés. L’éruption est généralisée, touchant avec prédilection la tête, le cou et le tronc (figures 1 à 5). L’examen somatique doit préciser l’état général, la présence d’adénopathies ou d’hépatosplénomégalie.

Les causes

Les causes du BBMBS sont nombreuses. Elles comportent des pathologies inflammatoires, hématologiques, génétiques et tumorales de pronostic intermédiaire ou malin (encadré). Les pathologies de pronostic intermédiaire sont caractérisées par un aspect anatomopathologique bénin, mais elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital par l’atteinte systémique. Nous ne détaillerons pas les pathologies infectieuses fœto-maternelles, ni les affections hématologiques et les anomalies chromosomiques qui sont fréquemment associées au BBMBS et pour lesquelles le contexte clinique rend le diagnostic étiologique facile et évident.

Les pathologies fréquemment associées au BBMBS

• Les leucémies congénitales ou néonatales

Elles sont rares chez le nouveauné mais fréquemment associées à des atteintes cutanées surtout de type BBMBS dans 80 % des cas. Il s’agit le plus souvent de leucémies monocytaires de type aigu myéloblastique (LAM) de type 4 ou 5. L’histologie montre un infiltrat cellulaire dermo-hypodermique, respectant le derme papillaire et infiltrant en coulées périannexielles et périvasculaires. L’infiltrat est fait de petites cellules rondes à cytoplasme réduit et à chromatine fine avec la présence de nombreuses mitoses et d’anomalies cyto- nucléaires (figure 6). L’immunohistologie (IH) trouve une positivité de la myéloperoxydase, du lysozyme ainsi que du CD45, MIB-1, CD5 et CD68. Le pronostic est grave en cas de mutation du gène MLL (mixed lineage lukemia). Malgré la rareté des leucémies congénitales ou néonatales, c’est le premier diagnostic à évoquer devant un BBMBS.

Trois circonstances de découverte des LAM sont rapportées :

– la présence d’une blastose médullaire et sanguine, où le diagnostic est porté d’emblée et facilement ;

– l’association à seulement une blastose médullaire et la ponctionbiopsie de la moelle osseuse confirme le diagnostic ;

– la forme aleucémique où le sang et la moelle osseuse ne sont pas encore envahis, d’où l’intérêt de la biopsie cutanée.

La décision thérapeutique doit se faire en milieu spécialisé et la chimiothérapie est indiquée en cas de :

– progression de la pathologie,

– présence de lésions menaçant directement le pronostic vital,

– récidive après rémission spontanée,

– et présence de la translocation 11q23.

Malgré un pronostic grave, l’évolution peut se faire vers la régression spontanée des lésions, ceci en cas de présence de lésions cutanées, d’un bon état général et de régression des lésions cutanées. Dans les cas de régression spontanée de la LAM, la conduite à tenir, consiste en une surveillance clinico-biologique étroite plusieurs années après la régression.

• Les neuroblastomes métastatiques

Les neuroblastomes sont les tumeurs les plus fréquentes de l’enfant. Il s’agit d’une tumeur embryonnaire, d’où le développement de métastases placentaires. Ils siègent surtout à l’abdomen dans 78 % des cas et les métastases cutanées de type BBMBS dans 32 % des cas. Les caractéristiques des lésions papulo-nodulaires sont la présence d’un halo blanchâtre de vasoconstriction autour des lésions ;la pal

pation des lésions libère les catécholamines responsables de crise hypertensive. L’examen anatomopathologique montre une prolifération dermique de petites cellules rondes souvent groupées en rosette (figure 7).

À l’IH, la tumeur exprime une positivité de la NSE (neuron specific enolase) et de la symptophysine. Les marqueurs biologiques corrélés à l’évolutivité de la tumeur sont l’augmentation de la ferritine, de la NSE, de la LDH et des catécholamines urinaires. Ces derniers permettent le dépistage de la tumeur. La survie à 5 ans est de 93 % et des régressions spontanées peuvent se voir.

• Les rhabdomyosarcomes

C’est le sarcome le plus fréquent de l’enfant, les formes congénitales représentent 2 à 3 % des cas. Le siège de prédilection de la tumeur primitive est l’orbite ou les extrémités. Les métastases cutanées de type BBMBS sont présentes dans 5 à 12 % des cas. Cliniquement, le rhabdomyosarcome se présente sous la forme d’une masse rose orangée ou pourpre, bosselée et finement télangiectasique (figure 8).

Le diagnostic différentiel de la tumeur primitive peut se poser avec l’hémangiome infantile et au moindre doute, la biopsie cutanée s’impose. Histologiquement, on distingue 4 types : embryonnaire, alvéolaire, pléomorphe et botryoïde. Le type embryonnaire est le plus fréquent surtout chez l’enfant ; il est caractérisé par la présence de cellules fusiformes présentant différents degrés de différentiation musculaire. Leur cytoplasme est éosinophile et leurs noyaux centraux sont hyperchromatiques. À l’IH, la desmine, la myoglobine et la myosine sont positives. Le traitement comporte l’exérèse large associée à la poly- chimiothérapie et à la radiothérapie. Le pronostic est assez favorable avec une rémission à 2 ans dans 70 %. L’IH montre une positivité de la desmine, de la myoglobine et de la myosine.

Les pathologies rarement associées au BBMBS

• Les histiocytoses langerhansiennes

Pathologie très rare, elle touche la peau et les différents organes et son pronostic est grave. L’histiocytose langerhansienne peut se présenter rarement sous la forme de BBMBS, alors que l’aspect clinique classique est sous forme de nodules, de vésicules, de nodules ulcérés ou de lésions papulo-squameuses en maillot de bain avec atteinte du cuir chevelu. L’examen anatomopathologique montre un infiltrat de grandes cellules à cytoplasme abondant et éosinophile et à noyau réniforme. Les cellules infiltrent le derme papillaire et réticulaire et l’hypoderme. L’épidermotropisme peut être important expliquant l’ulcération de l’épiderme. Un infiltrat inflammatoire s’y associe fait de lymphocytes, de polynucléaires éosinophiles (PNE) et de polynucléaires neutrophiles (PNN) (figure 9). L’IH montre une positivité du CD1a et de PS100. L’évolution peut être spontanément régressive.

• La myofibromatose infantile

Elle touche les nouveau-nés ou les enfants lors des deux premières années de vie ; elle est de transmission autosomique dominante (AD) et de pénétrance variable. Cliniquement, elle peut rarement se présenter sous la forme de BBMBS. Les formes avec atteintes systémiques sont graves, mais des régressions spontanées peuvent se voir.

À l’histologie, on distingue deux zones :

– en périphérie, une prolifération de cellules fusiformes disposées en faisceaux et comportant un cytoplasme fortement éosinophile ;

– la zone centrale comporte des cellules moins bien différenciées, disposées en nappe ou s’associant à une prolifération vasculaire donnant un aspect ressemblant à un hémangiopéricytome (figure 10). Une extension intravasculaire peut se voir, mais n’a pas de signification péjorative. L’IH révèle une positivité de l’actine.

• Les histiocytoses non langerhansiennes

Des cas de BBMBS pouvant révéler des histiocytoses non langerhansiennes de type xanthogranulomes juvéniles congénitaux disséminés, d’évolution létale due à une atteinte multiviscérale hépatosplénique, pleurale, péricardique et méningée, ont été décrits. Les éléments en faveur du diagnostic sont l’examen anatomopathologique et l’IH.

– L’examen anatomopathologique montre à la phase de début, un infiltrat histiocytaire monomorphe dont les cellules ne contiennent pas de lipides. À la phase d’état, l’infiltrat est plus polymorphe, contenant des cellules xanthomatisées, des cellules multinucléées, des cellules de Touton mêlées à des PNE, PNN et à des plasmocytes.

– L’IH montre des CD68+, PS100- et CD1a-. Nous proposons personnellement, cette conduite à tenir pour l’enquête étiologique devant un BBMBS (figure 11).

Conclusion

Le Blueberry Muffin Baby syndrome est un syndrome cutané rare dû à de nombreuses causes dont des pathologies malignes très graves qu’il faut évoquer en premier. Dans l’enquête étiologique, il faut souligner l’intérêt de l’examen anatomopathologique et de l’immunohistologie ainsi que de la confrontation anatomoclinique. L’évolution, même des affections malignes, peut se faire vers la régression spontanée et la surveillance s’impose durant plusieurs années après la régression.

Le traitement des affections malignes se décide en milieu multidisciplinaire.

