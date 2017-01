Enquête italienne sur les entérobactéries résistantes au carbapénème en pédiatrie

Les entérobactéries résistantes au carbapénème (ERC) deviennent un problème préoccupant. Cette résistance est acquise par différents mécanismes : imperméabilité de la paroi cellulaire au carbapénème (C), production de β-lactamase à spectre étendu, mutation génétique.

La Société Italienne de Pathologie Infectieuse Pédiatrique a réalisé une enquête rétrospective sur la période 2011 à 2014, dans 7 centres de référence en néonatologie, soins intensifs, oncologie, chirurgie et neurochirurgie.

Les patients ont été classés en infectés si les symptômes cliniques et biologiques étaient compatibles au moment de l’isolement de l’ERC et colonisés en l’absence de ces symptômes, l’isolement de la bactérie résultant d’une surveillance active des patients par frottis rectal dans les unités de néonatologie et d’oncologie. Les infections rapportées étaient septicémiques, respiratoires, méningées, urinaires, abdominales ou d’autres sites.

Les enfants atteints de maladies graves, plus souvent concernés

Au total, 69 patients, d’âge médian 47 mois (interquartile 5-144), ont été inclus, réunissant 74 infections/colonisations : 35 colonisés (50,7 %) et 34 infectés (49,3 %). Les infections les plus fréquentes étaient les septicémies (14, 42 %) puis les infections respiratoires (9, 27 %), urinaires (7, 21 %), du système nerveux (1, 3 %) et autres (3, 6 %). Une pathologie sous-jacente était présente chez 62/69 patients (90 %) : oncologie/immunologie/transplantation (29, 42 % : infectés 16/34, 47 %), prématurité et autres affections néonatales (12, 17 % : infectés 6/34, 19 %), malformations et autres maladies chroniques (21, 30 % : infectés 10/34, 29 %). Sur les 69 patients, 28 (41 %) séjournaient en unité de soins intensifs.

Les souches en cause les plus fréquentes étaient les Klebsiella pneumoniae productrices de carbapénémase (49/69, 71 %), les Enterobacter cloacae (12, 17 %), les E coli (8, 12 %) ; les voies respiratoires (24/69, 35 %) et le sang et cathéters étaient les lieux d’isolement les plus fréquents (14/69, 20 %). Les antibiotiques les plus prescrits étaient les aminosides (44 %), la colistine (41 %), les carbapénèmes (35 %) en mono ou polythérapie. Les patients infectés ont eu une durée d’hospitalisation plus prolongée : 47 jours (IQR 75-93) que les colonisés 6 (IQR 3-37, P < 0,001), une durée de la maladie plus longue : 41 vs 4 (P < 0,001) et une antibiothérapie de longue durée (20,5 jours). En tout, 11/69 (16 %) sont décédés dont 8/34 infectés (24 %). Parmi les patients décédés par infection, l’un des facteurs de risque majeur était les maladies malignes.

Les infections par ERC surviennent donc principalement chez les enfants atteints de maladies sévères, en particulier en oncologie et laissent peu d’options thérapeutiques.

Pr Jean-Jacques Baudon