Epidémiologie des lésions glandulaires cervicales

S. LE goUiC1, M. SAÏDAni1, V. LAVoUé1, F. BUrTin2, S. HEnno2, J. LEVÊQUE1

1 Service de Gynécologie CHU Anne-de-Bretagne, Rennes

2 Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques CHU Pontchaillou, Rennes

Les lésions glandulaires restent mal connues et connaissent une augmentation de fréquence relative (liée à l’efficacité du dépistage cytologique vis-à-vis des lésions squameuses), mais aussi absolue, en particulier chez les plus jeunes femmes. Parmi les agents étiologiques, à côté du classique syndrome de Peutz Jeghers, on retient le rôle des estrogènes dans l’histoire naturelle de ces lésions, et surtout la place des virus HPV. Quelques caractéristiques virologiques distinguent les lésions glandulaires des lésions squameuses : l’existence de lésions invasives glandulaires non liées à l’HPV (seulement 84 % des adénocarcinomes invasifs sont HPV positifs) et la prévalence importante des HPV 7. Une meilleure connaissance de l’épidémiologie de ces lésions permet de souligner l’importance du dépistage virologique dont le bénéfice est démontré dans les lésions glandulaires, et l’intérêt d’une politique vaccinale puisque plus de 90 % des adénocarcinomes HPV-induits sont liés aux virus HPV 18 et 16.

Les lésions glandulaires souffrent de la comparaison avec les lésions squameuses dont on connaît mieux l’histoire naturelle, les précurseurs, d’où un dépistage efficace, et l’agent étiologique (le virus HPV à haut risque), et dont le traitement est actuellement consensuel. Ces parents pauvres de la pathologie cervicale ont en effet une localisation et un développement volontiers endocervical, donc moins accessible aux explorations non invasives et présentant des liens de parenté pour certains sous-types avec les lésions endométriales. Le spectre des lésions glandulaires est partiellement démembré(1) ; on distingue avec l’OMS :

– les dysplasies glandulaires (Low Grade Cervical Glandular Intraepithelial Neoplasia) qui sont rarement retrouvées isolément, dont le diagnostic est délicat et peu reproductible entre pathologistes, et dont on connaît mal l’évolution (potentiellement vers les lésions de haut grade ?) et donc sans prise en charge univoque ;

– les adénocarcinomes in situ (AIS, ou High Grade Cervical Glandular Intraepithelial Neoplasia) qui sont d’authentiques lésions prémalignes, dont on distingue les variétés endocervicales usuelles HPV-induites et les rares sous-types (intestinal, tubaire ou Straified Mucin-producing Intraepithelial LEsion ou SMILE) ;

– les adénocarcinomes invasifs, endocervicaux usuels HPV-induits et les formes plus rares non HPV induites (gastriques, mésonéphriques…), sans oublier les formes mixtes associant un contingent glandulaire et squameux (carcinomes adénosquameux, ADS).

Epidémiologie descriptive

Un travail récent portant sur les projections 2015 de l’incidence des adénocarcinomes (ADC) permet d’estimer que 9,4 % des 607 402 cas estimés de cancers invasifs du col sont des ADC, ce qui représente en France 1 cas d’ADC pour 100 000 femmes(2). On constate de grands écarts d’un pays à l’autre (de 8 % à 27 %) avec une nette augmentation d’incidence dans les pays développés. Cette élévation de l’incidence se manifeste de façon relative (par rapport aux cancers épidermoïdes [SCC]) et absolue :

– relative, comme en témoignent les 95 % d’augmentation du nombre d’ADC incidents comparés aux SCC aux États-Unis entre 1973 et 1996(3) ;

– et absolue avec un pourcentage d’ADC croissant de 11,3 à 21,3 entre 1989 et 2009, tandis que la proportion des SCC baissait de 70,9 à 67,8 comme constaté au Royaume- Uni(4), et aux États-Unis(5). Le dépistage cytologique, plus opérant pour les lésions squameuses plus accessibles au frottis, explique cette augmentation relative des ADC par rapport aux SCC :

– le pourcentage relatif des ADC est d’autant plus important que la couverture par frottis est importante(2) ;

– dans le travail de Wang issu du réseau de surveillance américain des cancers (SEER), la chute de 37 % de l’incidence des cancers invasifs du col utérin est due à une diminution de 42 % des SCC ; ainsi, le dépistage cytologique a augmenté l’incidence des lésions squameuses précancéreuses dont le traitement a permis d’éviter l’éclosion de SCC, tandis que, si pour les lésions glandulaires il est observé une augmentation d’incidence des AIS, l’impact du dépistage cytologique sur les ADC n’est pas aussi flagrant(4). Un deuxième point se dégage sous l’effet du dépistage cytologique : l’augmentation de l’incidence des ADC chez les femmes jeunes et la diminution de l’incidence des SCC chez les femmes âgées, ce qui doit nous inciter à réfléchir à une modification de nos pratiques de prévention secondaire par le dépistage et primaire par la vaccination HPV ; ces éléments ont été vérifiés par deux études, hollandaise(6) et canadienne(7).

Epidémiologie analytique

Deux grandes méta-analyses (8, 9) ont permis de mettre en évidence les facteurs étiologiques qui concourent à l’apparition et au développement des ADC et ont mis en exergue les différences existant entre ASCC et ADC (tableaux 1a et 1b) ; sur le plan de l’épidémiologie analytique, les ADC diffèrent des SCC par le type d’HPV, le poids des facteurs hormonaux et le moindre rôle du tabagisme. Le cas du syndrome de Peutz Jeghers (leniginose péri-orificielle et hamartomes multiples en relation avec une mutation à transmission dominante autosomique du gène suppresseur de tumeur STK11) doit être mentionné en raison de la fréquence élevée chez les patientes atteintes d’ADC (adenoma malignum avec une fréquence absolue de 9 %) associé aux cancers digestifs, mammaires et ovariens(10). Les estrogènes ont un poids particulier dans l’histoire naturelle des ADC : si l’impact des estrogènes sur la réplication virale HPV est connu (en cas d’ADC, la prise de contraceptifs estroprogestatifs oraux pendant plus de 5 ans augmente le risque de 4,71 (1,47- 15,07)(11), le rôle des estrogènes médié par leur récepteur sur les cellules glandulaires est moins documenté ; le traitement hormonal de ménopause(12), en particulier comportant des estrogènes seuls, et l’obésité androïde(13), mesurée par l’indice de masse corporelle et le rapport tour de taille/tour de hanche, sont responsables d’une augmentation de 2 à 2,7 du risque d’ADC.











L’ensemble des études sur la répartition des HPV conclut au rôle prédominant des HPV 7 (HPV 18, 39, 45, 59, 68, 70) dans les ADC par rapport au HPV 9 (HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58) qui, eux, sont surreprésentés dans les SCC(14). Les hypothèses retenues pour expliquer ce rôle des HPV 7 dans les ADC sont leur tropisme particulier pour la muqueuse endocervicale et leur capacité oncogénique accrue pour cette même muqueuse. Dans une méta analyse issue des données monde de l’IARC, Clifford a présenté la distribution des HPV chez les patientes ayant des frottis normaux, des frottis AGC, des lésions d’adénocarcinomes in situ et invasifs (tableau 2).











Très clairement, il apparaît dans cette étude une grande proximité entre, d’une part, les groupes de patientes ayant des frottis normaux et AGC, et, d’autre part, les groupes de patientes avec adénocarcinomes in situ ou invasifs.

Ainsi, les AGC sont plutôt un témoin d’infection HPV que véritablement un précurseur de lésions glandulaires, tandis que les adénocarcinomes in situ sont de vrais précurseurs des ADC (avec une distribution des HPV identique où l’on retrouve la prédominance des HPV 7).

Deux derniers points sont à souligner :

– seulement 84 % des ADC sont HPV-positifs ; par conséquent, un test HPV-négatif ne permet pas d’écarter avec une valeur prédictive négative suffisante un authentique ADC, ce qui souligne que certaines lésions malignes adénocarcinomateuses que l’on pensait d’origine endocervicale sur la foi de la cytologie cervicale sont en réalité d’origine endométriale ou annexielle (ovaires et trompes)(15) et que certains ADC endocervicaux ne sont pas HPV-induits (cf. chapitre précédent) ;

– 90 % des ADC HPV-induits ont HPV 16 et 18 comme agent causal, ce qui explique la fréquence des associations des lésions glandulaires avec les lésions squameuses : il n’est pas rare de découvrir fortuitement sur une pièce de conisation effectuée pour des lésions de VIN de haut grade un authentique adénocarcinome in situ ou invasif.

En conclusion

Ce que nous apprend l’épidémiologie des lésions glandulaires peut-être résumé comme suit :

– ce sont des lésions de dépistage difficile : le dépistage cytologique est moins performant que pour les lésions squameuses et le bénéfice prouvé sur les cancers invasifs du col utérin du dépistage virologique par rapport au dépistage cytologique est dû, principalement, aux meilleures performances de la virologie dans les lésions glandulaires ;

– leur fréquence relative et absolue augmente, en particulier chez les femmes jeunes, – un plus faible pourcentage, comparativement aux SCC, est lié aux HPV à haut risque (hr) (84 % des ADC sont HPV positifs, avec un poids dominant des HPV 7) ;

– HPV 16 et 18 représentent à eux seuls 90 % des agents responsables.

Il en découle que :

– la prévention secondaire par frottis est perfectible et on peut attendre des progrès d’un dépistage virologique (s’il est généralisé et organisé…) ;

– la prévention primaire par une vaccination HPV généralisée précoce est la solution logique pour lutter contre ces lésions.

