Epuration extrarénale: écouter Mr de Lapalisse…

L’insuffisance rénale aiguë reste associée à une mortalité importante chez les patients en USI, malgré des techniques d’épuration extra-rénale de plus en plus performantes. Intermittentes ou continues, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Mais le meilleur moment pour les débuter et leurs aspects pratiques doivent encore être précisés. En particulier, faut-il lancer l’épuration extra-rénale tôt dans le cours de la maladie ? L’avantage de la précocité est certainement de réduire la quantité de fluides et de toxines urémiques et autres, tout en permettant une stabilisation des électrolytes et de l’équilibre acide-base. A contrario, on expose le patient à une instabilité hémodynamique (surtout en cas d’hémolyse intermittente) avec le risque d’éliminer du potassium ou du phosphate en excès. De plus, les médicaments administrés sont éliminés plus rapidement et le risque lié à la pose d’un cathéter n’est pas nul. Enfin, ces techniques ont un coût.

Deux études randomisées contrôlées sont en cours pour déterminer le timing idéal de cette épuration extra-rénale : START-AKI et IDEAL-ICU, de manière à confirmer ce que deux études récentes (AKIKI et ELAIN) ont mis en évidence. Il vaut mieux ne pas démarrer une épuration extra-rénale tôt chez les patients qui n’en ont pas besoin et il ne faut pas la retarder chez ceux qui en ont besoin.

Lapalisse en aurait dit autant…

Encore faut-il disposer de marqueurs qui permettent d’affirmer cette urgence, marqueurs qui n’existent pas encore vraiment même si l’AKI checklist qui a été publiée en 2016 permet une approche correcte en se basant notamment sur l’âge, le sexe, les comorbidités (cardiaque surtout), les chiffres tensionnels, la chirurgie effectuée ou à programmer, la créatininémie et le taux de filtration glomérulaire, la présence d’un diabète, …

Cela dit, en USI, il semble plus utile de se référer à certains paramètres spécifiques : la balance liquidienne cumulative et récente, le flux urinaire, la sévérité de la maladie, voire un test au furosémide pour évaluer la nécessité de proposer une épuration tôt dans le cours de la maladie. En bref, tous les indicateurs vont aujourd’hui dans le sens d’une approche orientée vers le patient plutôt qu’orientée vers l’urgence.

Dr Dominique-Jean Bouilliez