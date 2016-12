Espagne : l’alcool fait des ravages chez les plus jeunes

Plus connu chez nous sous son appellation anglo-saxonne de « binge drinking », le phénomène qui consiste à boire de très grandes quantités d’alcool en un minimum de temps, et que les Espagnols désignent par le terme « botellón », fait des ravages chez les adolescents ibériques. En octobre dernier, le pays entier a pu mesurer l’ampleur du problème lorsqu’il a appris qu’une adolescente de 12 ans, vivant dans la banlieue de Madrid, avait succombé après l’ingestion massive de vodka et de rhum lors de l’un de ces rassemblements alcoolisés qu’une partie de la jeunesse espagnole a l’habitude d’organiser en fin de semaine.

« En Espagne, s’enivrer est un phénomène culturel, profondément ancré dans la sociologie du pays, parce que nous sommes festifs, latins et qu’ici, tout se célèbre avec de l’alcool », explique Ignacio Calderón, directeur de la Fondation d’aide contre les addictions aux drogues (FAD). L’organisme qu’il dirige vient d’ailleurs de lancer un plan d’action national dont l’objectif est de freiner la consommation d’alcool chez les jeunes et qui passe avant tout par une prise de conscience des adultes. Le slogan des affiches de la campagne arbore ainsi ce message explicite : « Le problème de l’alcool et des jeunes est que nous ne réalisons pas qu’il est surtout le nôtre ». Si la nouvelle du décès de la jeune madrilène a fait office d’électrochoc en Espagne, I. Calderón déplore qu’il ait « fallu qu’un enfant meure pour que s’opère enfin une prise de conscience au sein de la société ».

Une « cuite » hebdomadaire pour près d’un demi-million d’adolescents espagnols

Plus encore que ce terrible fait divers, ce sont surtout les derniers chiffres révélés par l’enquête publique, menée par la délégation du gouvernement pour le Plan national contre les drogues, qui inquiètent. Les données récoltées entre 2014 et 2015 montrent ainsi clairement l’ampleur du phénomène de consommation excessive d’alcool chez les 14-18 ans qui sont près de 60 % à consommer des « cubatas » (alcool distillé et soda) en fin de semaine. Une consommation d’autant plus accessible que 90 % d’entre eux déclarent qu’il est « facile ou très facile de se procurer de l’alcool à leur âge ». Extrapolant les données de l’enquête et s’appuyant sur ses propres enquêtes, la FAD estime, quant à elle, que près de 500 000 adolescents s’enivrent chaque semaine en Espagne.

Alors qu’en France, le ministère de la Santé a récemment décidé de renforcer la vérification de la majorité lors de la vente d’alcool et oblige désormais les commerçants à demander une pièce d’identité en cas de doute sur l’âge de l’acheteur, son homologue espagnol a annoncé qu’une commission avait d’ores et déjà été mise en place pour travailler à l’élaboration d’une « loi de prévention de la consommation d’alcool chez les mineurs ».

Benoît Thelliez