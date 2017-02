Essayer le Lactobacillus reuteri contre les gingivites gravidiques

Une gingivite est une inflammation qui touche la gencive, sans atteindre le tissu parodontal profond et elle est réversible. Cette pathologie est généralement liée à la plaque dentaire mais elle peut aussi être causée par la prise de certains médicaments (cyclosporine) ou par des modifications endocriniennes, notamment lors d’une grossesse avec l’augmentation des hormones sexuelles.

Une gingivite est ainsi présente chez 35-100 % des femmes enceintes (1).

Lors d’une grossesse, les modifications hormonales entraînent de nombreux changements généraux et locaux, dont l’augmentation des fluides gingivaux et l’accentuation de la réponse inflammatoire par le biais d’une concentration accrue des cytokines et des prostaglandines. En cas de gingivite gravidique, les signes de l’inflammation gingivale (gingivorragies, douleurs, œdèmes gingivaux) sont donc marqués.

De plus, ces changements buccaux sont également propices à la croissance de certains micro-organismes (Prevotella intermedia, responsable entre autre des gingivites gravidiques).

Plusieurs études ont déjà démontré que le Lactobacillus reuteri a un rôle anti-inflammatoire et qu’il interfère avec la flore intestinale et orale pour la réguler. Il synthétise deux antibiotiques à large spectre, la reutericycline et la reuterine.

Le Lactobacillus reuteri est-il utile pour réduire la prévalence de Prevotella intermedia dans le microbiote oral, et pour diminuer les signes cliniques d’une gingivite chez une femme enceinte ?

C’est ce que Schlagenhauf et al. ont cherché à démontrer.

Une étude randomisée sur 45 patientes

Les 45 femmes enceintes choisies pour l’étude sont en bonne santé, et ont été séparé en 2 groupes : le premier reçoit des compléments alimentaires contenant des Lactobacillus reuteri, et le second des placebos.

Les participantes ont consommé le complément ou le placebo 2 fois par jour, à partir du début du 3ème trimestre de leur grossesse, jusqu’au 2ème jour post-partum (soit 7 semaines au total). Elles n’avaient pas reçu de conseils d’hygiène bucco-dentaire spécifiques, sinon la consigne de continuer leurs habitudes de prophylaxie dentaire habituelles.

Au début et en fin d’étude, 4 valeurs ont été mesurées :

- L’indice d’inflammation gingivale

- L’indice de plaque dentaire

- La concentration de TNF-α par une prise de sang

- La présence de Prevotella intermedia dans la gencive

En fin d’étude, les résultats montrent :

• Une diminution significative des indices d’inflammation gingivale et de plaque dentaire dans le groupe ayant consommé le Lactobacillus reuteri, en fin d’étude par rapport au début de l’étude ;

• Que les indices d’inflammation gingivale et de plaque dentaire sont significativement plus faibles pour le groupe ayant consommé le Lactobacillus reuteri par rapport à celui ayant consommé le placebo ;

• Aucun effet majeur observé sur la concentration de TNF-α ;

• Pas d’effet notable sur les colonisations bactériennes de Prevotella intermedia.

Cette étude démontre que, même en l’absence de prophylaxie dentaire et de nettoyage-détartrage gingival, la consommation régulière de Lactobacillus reuteri permet de contrôler et de réduire la prévalence des gingivites gravidiques chez les femmes enceintes en bonne santé.

Dr Béatrice Ruiz