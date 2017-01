Et le score gagnant est celui de Glasgow Blatchford, pour les hémorragies digestives !

Les hémorragies digestives sont une cause fréquente d’hospitalisation. Plusieurs scores de risque ont été proposés pour prédire l’évolution clinique. Plusieurs d’entre eux ne peuvent être appliqués qu’après l’endoscopie, ce qui peut être une perte de chance pour le patient, retardant la mise en route d’une prise en charge. D’autres scores de risque ont été proposés, qui peuvent être établis avant l’endoscopie.

Le British Medical Journal publie une comparaison des performances de 5 de ces scores, 3 scores pré-endoscopie (score d’admission Rockall, AIMS65 et Glasgow Blatchford) et 2 scores post-endoscopie (Rockall et PNED). Les auteurs ont évalué leur capacité à prévoir des critères cliniques pré-spécifiés : un ensemble de critères associant transfusion, traitement endoscopique, radiologie interventionnelle, mortalité à 30 jours, ou le traitement endoscopique seul, la mortalité à 30 jours seule, la récidive du saignement, la durée du séjour hospitalier. Le score le plus performant pour identifier le risque faible et le risque élevé de ces critères était recherché pour chaque patient.

Aucun score ne prédit bien le risque de récidive

C’est incontestablement le score de Glasgow Blatchford qui tire le mieux son épingle du jeu pour prévoir la nécessité d’une intervention hospitalière ou le décès. Un score Glasgow Blatchford ≤ 1 est le seuil optimal pour prédire la survie sans intervention, permettant de diriger le patient vers une prise en charge en externe (sensibilité 98,6 %, spécificité 34,6 %). Les autres points d’information délivrés par les tests ont sans doute un intérêt plus limité, même si le score de Glasgow Blatchford est aussi le meilleur pour prédire la nécessité d’un traitement endoscopique, avec un seuil optimal ≥ 7 (sensibilité 80 %, spécificité 57 %). Le PNED (≥ 4) et l’AIMS65 (≥ 2) sont supérieurs au score d’admission de Rockall et au score de Glasgow Blatchford pour prédire la mortalité.

En revanche, aucun score ne paraît performant pour prédire le risque de récidive hémorragique ou la durée du séjour hospitalier.

Dr Roseline Péluchon