Et si l’on augmentait le temps de rééducation dans la prise en charge d’une hémiplégie ?

Après méta-analyse de 14 essais randomisés répondant aux critères d’inclusion, le regroupement des données de toutes les études montre que le supplément de réadaptation améliore l'activité immédiatement après la période d'intervention (différence moyenne standardisée [DMS] = 0,39, intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %] 0,07 à 0,71, I 2 = 66 %). Lorsque seules les études avec une forte augmentation de la réadaptation (> 100 %) sont incluses, l'effet est plus important (DMS 0,59, IC 95 % 0,23 à 0,94, I 2 = 44 %). Il y a une tendance à une relation positive (r = 0,53, p = 0,09) entre réadaptation supplémentaire et amélioration de l'activité, mais sur la courbe ROC de « faux versus vrai bénéfice » (AUC = 0,88, p = 0,04) il apparaît qu'il faut au moins 240 % de réadaptation supplémentaire pour une probabilité significative d’amélioration de l'activité.

Lors d’une hémiparésie ou d’une hémiplégie consécutives à un AVC, les stimulations rééducatives sont essentielles afin de favoriser la plasticité cérébrale, de permettre les réapprentissages moteurs et de fait, limiter les déficits. De précédents essais cliniques ont suggéré un effet dose-réponse quant à la durée de la rééducation. Néanmoins, dans la plupart des études antérieures, le contenu de la rééducation supplémentaire différait de celui de la rééducation de base. Augmenter le temps de la rééducation interpelle, car cela implique des contraintes importantes, que ce soit pour le patient ou pour le système de santé. A ce sujet, une équipe australienne s’interroge sur la prise en charge post AVC et cherche à évaluer d’une part si l’augmentation du temps rééducatif apporte une amélioration fonctionnelle, et, d’autre part, essaie de déterminer dans quelle proportion la prise en charge doit être prolongée afin d’apporter un effet réellement bénéfique.

