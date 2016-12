Et vous, êtes-vous sensible à la farce poétique des asperges ?

L’analyse du génome retrouve 871 polymorphismes nucléotidiques simples atteignant une signification statistique, chez les personnes anosmiques. Tous ces polymorphismes sont situés dans une région particulière du chromosome 1 (1q44: 248139851-248595299), renfermant de nombreux membres de la famille des gènes du récepteur olfactif 2. En affinant le signal, les auteurs identifient 3 marqueurs indépendants associés à l’anosmie. Il s’agit de rs13373863, rs71538191, and rs6689553.

Une équipe états-unienne apporte des précisions intéressantes. Les auteurs ont réalisé une étude génétique sur près de 7 000 personnes. Elles étaient divisées en deux groupes, les uns rapportant sentir l’odeur particulière des urines après avoir mangé des asperges, les autres affirmant avoir une anosmie spécifique à cette odeur. Dans cette cohorte, constituée d’américains « d’origine européenne », 58 % des hommes et 61,5 % des femmes sont incapables de détecter l’odeur particulière des urines après consommation d’asperges.

Tout le monde ne peut pas en dire autant et pas seulement pour une question de style. Car différents travaux ont montré qu’une partie de la population présente une véritable anosmie pour cette odeur incomparable de l’urine, due à l’élimination d’esters soufrés après consommation d’asperges. Dès 1980, les travaux montraient que la prévalence de cette anosmie varie suivant les régions et les populations, suggérant une origine génétique, ce qui a ensuite été confirmé.

Seule la littérature peut offrir d’aussi bons moments. Dans « La Recherche », Proust évoque ainsi d’une façon tout aussi poétique qu’inattendue l’odeur très particulière des urines après un repas d’asperges : « … cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j’en avais mangé, elles jouaient, dans leurs farces poétiques et grossières comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. » (Swann 121/195).

Références

Markt SC et coll. : Sniffing out significant “Pee values”: genomewide association study of asparagus anosmia.

BMJ 2016;355:i6071