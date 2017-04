Et vous faites quoi après les consultations, docteur ?

Bruxelles, le samedi 8 avril 2017 – On pourrait appeler ça l’effet "blouse blanche". Non content de potentiellement faire grimper artificiellement la pression artérielle, ce phénomène fait parfois monter la température. Dans l’intimité des cabinets médicaux, certains osent en effet adresser à leur médecin quelques confidences qui s’éloignent du champ strictement thérapeutique. Régulièrement, des enquêtes tentent de quantifier le phénomène. Récemment, ce sont les journalistes de la revue médicale belge Artsenkrant qui se sont penchés sur le sex-appeal des praticiens flamands (ou le manque de réserve de leurs patients). Il apparaît que les propositions indécentes au-dessus de la table d’examen ne sont pas rares outre Quiévrain. Sur 1 800 médecins généralistes et spécialistes interrogés,ont indiqué avoir déjà été l’objet de tentatives de séduction durant leur carrière. Les femmes sont plus fréquemment exposées : la moitié a déjà dû essuyer quelques remarques "déplacées" quand 30 % des hommes ont eu à rougir face aux propos de certains malades. Si l’enquête ne distingue pas ce qui relève du compliment légèrement osé de la drague grossière et/ou menaçante, les suggestions sont suffisamment claires pour que sept médecins sur dix confrontés à des propositions d’ordre sexuel décident d’aborder clairement le sujet avec le patient, avant de l’orienter vers un confrère. Outre ces propositions souvent déroutantes et parfois humiliantes, les médecins flamands sont régulièrement ciblés par les invectives de leurs patients : 86 % indiquent avoir déjà été insultés et 26 % évoquent des agressions physiques. Il ne serait pas inintéressant de comparer ces résultats à ceux d’autres pays.

M.P.