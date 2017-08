Etudiants en Roumanie : doivent-ils bénéficier de la plateforme de préparation aux ECN ?

Cluj, le jeudi 31 août 2017 – De nombreux étudiants français suivent des enseignements en médecine à l'université Iuliu Hatieganu, située à Cluj-Napoca en Roumanie.

Ces étudiants, qui rentrent ensuite en France pour passer les ECN demandent à pouvoir avoir accès à la plateforme de préparation Sides des épreuves classantes nationales informatisées (ECNi).

L’association étudiante francophone des filières médicales de Cluj-Napoca l’a même fait savoir au président de la République lors de sa visite d’État à Bucarest, le 24 août dernier. Son président, Régis Ojeil, a ainsi remis en mains propres à Emmanuel Macron une lettre dénonçant « une injustice ». Ils ont souligné auprès du chef de l’état « la détresse des étudiants qui n’ayant pas accès à Sides, ne peuvent se familiariser, non seulement avec l’interface à laquelle ils seront confrontés lors de cet examen décisif, mais également avec les nouvelles docimologies et méthodologies de ces ECN ». Et de fustiger « la vision sectaire et exclusive des responsables de la formation française qui ferait des autres formations dispensées à l’étranger, des formations suspectes, méprisées, et a priori disqualifiées ».

Cette demande a déjà précédemment été retoquée par les doyens qui rappelaient que la plateforme était financée et alimentée par les facultés françaises. L’ANEMF s’était aussi exprimée dans ce sens en faisant valoir que cela pourrait encourager l’expatriation des étudiants en médecine.

X.B.