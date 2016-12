Evaluation échographique du résidu gastrique chez l’enfant : dans quelle position ?

Dans le cadre de la chirurgie d’urgence, la hantise suprême est bien l’inhalation du liquide gastrique résiduel (LGR) dont le volume ne peut qu’être apprécié indirectement (en raison de l’obstacle que constitue la poche à air gastrique) par la mesure échographique de la surface de la section de l’antre gastrique (SAG) chez l’enfant, comme elle semble pouvoir l’être chez l’adulte (1).

Une étude helvète (2) s’est proposée de mieux apprécier le LGR en recourant à plusieurs positions au lit de l’enfant et en le comparant aux données de l’IRM, et partant, d’en faire un test diagnostique.

Après avoir jeuné une nuit, des enfants sains ont reçu un petit déjeuner léger fait de lait et de céréales, suivi 2 ou 4 heures plus tard, de 7 ml/kg de jus de framboise. La vacuité gastrique a été mesurée par IRM, puis par échographie (sonde conventionnelle convexe de 4 MHz) en décubitus latéral droit (DLD) et en décubitus dorsal avec surélévation de la partie supérieure du corps à 45° (DDSUR), jusqu’à la 4e et 6e heure. Des coefficients de corrélation (R de Pearson ; intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %]) ont été recherchés entre SAG et LGR corrigé selon le poids corporel, en fonction des données de l’IRM.

Dix-huit enfants d’âge médian 9,8 ans (6,8–12,2), poids corporel médian 35,6 (20,8–48,8) kg, taille médiane 142 (114–154) cm, non claustrophobes et indemnes de toute pathologie gastrique, ont eu 288 IRM (une à chaque demi-heure) et 72 échographies. Les SAG médianes étaient égales à 401 (101–1311) mm2 et 271 (118–582) mm2 et R entre SAG et LGR corrigé selon le poids était 0,76 (0,76–1) et 0,57 (0,41–0,88) en DLD et DDSUR, respectivement. Le LGR corrigé selon le poids était 2,1 (0,1–13,8) ml/kg.

Yodel !

Chez ces petits suisses tout frais, en décubitus latéral droit, il y a eu une meilleure corrélation entre la valeur de la mesure échographique de la surface de la section de l’antre gastrique et le volume liquide gastrique résiduel corrigé selon le poids et pour une variation large du remplissage gastrique, qu’en décubitus dorsal avec surélévation de la partie supérieure du corps, confirmant ainsi une précédente formule de calcul.

En dépit de ses imprécisions, l’échographie au lit de l’enfant en décubitus latéral droit n’en demeure pas moins potentiellement un test pré-anesthésique très simple et gratuit d’évaluation du risque prévisionnel d’inhalation.

Dr Bernard-Alex Gaüzère