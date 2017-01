Evaluer le risque de thromboses au cours des LAM grâce aux marqueurs de CIVD

Les thromboses veineuses sont une complication classique des cancers, notamment pulmonaires et gastro-intestinaux et des hémopathies malignes, en particulier les leucémies aiguës lymphoblastiques et les myélomes multiples avec des incidences allant jusqu’à 28 % lors l’induction de la chimiothérapie.

Peu de données existent concernant les leucémies aiguës myéloïdes (LAM), l’incidence des thromboses veineuses étant dans ce contexte estimée concerner entre 1,7 et 8,9 % des cas.

L’équipe hollandaise de Libourel a voulu savoir s’il existait une corrélation entre les marqueurs de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) au moment du diagnostic chez les patients atteints d’une LAM et l’apparition ultérieure de thromboses qu’elles soient veineuses ou artérielles.

Ainsi, ils ont d’abord suivi une cohorte de 272 adultes âgés de 18 à 65 ans, chez lesquels une LAM ou une myélodysplasie à haut risque avec excès de blastes (AREB ≥ 1,5 selon l’International Pronostic Scoring System) avaient été diagnostiquées entre 2001 et 2010. Les patients avec leucémie aiguë promyélocytaire ont été exclus. Les marqueurs de CIVD ont été mesurés au moment du diagnostic : D-dimères, temps de prothrombine, antithrombine, fibrinogène, α-2 antiplasmine ainsi que la numération plaquettaire.

La prévalence des thromboses est de 8,7 % (4,7 % veineuses et 4 % artérielles) chez les adultes jeunes sur un suivi médian de 478 jours et 10,3 % (4,4 % veineuses et 5,9 % artérielles) chez les patients plus âgés.

La plupart des accidents thrombotiques (65 %) surviennent avant le début de la deuxième cure de chimiothérapie.

Importance des D-Dimères

Individuellement, le temps de prothrombine, les D-Dimères, l’antithrombine et l’α-2 antiplasmine sont significativement associés au risque de thrombose chez les patients jeunes. Cependant, le paramètre le plus significatif est le dosage des D-Dimères (Hazard Ratio (HR) 12,03 [Intervalle de confiance à 95% (IC) 3,39-42,64] pour une valeur > 4,0 mg/L (vs ≤ 4 mg/L). La valeur des D-Dimères est également significativement augmentée chez les patients symptomatiques comparativement aux patients asymptomatiques (D-Dimères à 5,4 mg/L vs 1,2 mg/L, p < 0,001).

Le fibrinogène et les thrombopénies ne sont pas associés au risque de thrombose, tout comme les caractéristiques liées aux patients telles que l’âge, le sexe, le type de LAM, le caryotype, la numération leucocytaire ou le type de traitement.

Le score CIVD calculé selon the International Society of Thrombosis and Haemostasis prenant en compte les analyses conjointement montre un HR de 4,79 (IC 1,71 -13,45) pour les scores ≥ 5 considérés comme risque élevé de thromboses.

Ces résultats ont été confirmés sur une cohorte de 132 patients atteints de LAM, âgés de plus de 60 ans (HR 11,08 ; IC 3,23-38,06).

Les auteurs n’ont pas pris en compte les facteurs de risques de thrombophilie tels que les mutations du facteur Leiden, ou du gène de la prothrombine qui auraient pu contribuer au risque thrombotique. De même, 8 % des patients étaient traités par anticoagulant pendant leur suivi. Cependant en excluant ces patients, les résultats restent significatifs (HR 5,6 ; IC 1,8-17,8] pour les scores e CIVD ≥ 5).

En conclusion, les thromboses veineuses et artérielles compliquent environ 10 % des LAM traitées par des chimiothérapies intensives, ce qui peut être prédit par les marqueurs de CIVD en particulier le taux des D-Dimères au moment du diagnostic permettant ainsi de proposer une anti-coagulation préventive pour les patients à risque notamment pendant le 1er mois de traitement.

Dr Sylvie Coito