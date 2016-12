Evaluer le risque thromboembolique du post-partum grâce à un calculateur

Les accidents thrombo-emboliques veineux sont l’une des principales causes de mortalité maternelle dans les pays développés. La moitié de ces décès survient pendant le post-partum et, le plus souvent, chez des femmes sans aucun facteur de risque spécifique identifié (antécédent d’accident thrombo-embolique, thrombophilie). Les recommandations concernant la prophylaxie sont le plus souvent peu précises et s’appliquent aux femmes ayant ou plusieurs un facteur de risque (comme l’obésité, une césarienne, une hémorragie du post-partum) classées en risque faible, modéré ou intermédiaire.Or, un travail intéressant a été récemment publié sur cette question. L’objectif des auteurs était de développer et d’évaluer un modèle de prédiction du risque thrombo-embolique dans les 6 semaines suivant un accouchement. L’étude a été réalisée à partir de 2 cohortes, totalisant plus de 1 million de femmes en post-partum. Dans l’une des cohortes, l’incidence des accidents thromboemboliques veineux était de 7,2 pour 10 000, alors qu’il était de 7,9 pour 10 000 dans l’autre cohorte.Une césarienne en urgence, un enfant mort-né, la présence de varices, une pré-éclampsie/éclampsie, une infection du post-partum et la présence de comorbidités sont les facteurs prédictifs les plus solides d’un accident thrombo-embolique. Les auteurs ont repris tous les facteurs de risque identifiés et évalué le risque selon une analyse en régression multivariable pour développer un calculateur de risque. Pour exemple, une femme nullipare de 20 ans, de 32 d’IMC, sans comorbidités et sans complication pendant la grossesse, bénéficie d’une césarienne en urgence, pour un bébé de 3 368 g. Son risque prédictif est de 0,11 %, c’est-à-dire que pour 1 000 femmes dans les mêmes conditions, 1 présentera un accident thrombo-embolique veineux dans les 6 semaines suivant la naissance.

Les auteurs ont ensuite vérifié la fiabilité du modèle et il s’avère que son utilisation permet de repérer plus de cas à risque que les actuels guidelines.

Les auteurs estiment que leur modèle de prédiction pourrait être utile pour modifier les recommandations sur les seuils d’intervention de thrombo-prophylaxie en post-partum.

Dr Roseline Péluchon