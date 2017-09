Evolution des cotisations sociales : les syndicats dénoncent des inégalités de traitement

Paris, le mercredi 6 septembre 2017 – Quelques instants après le dévoilement du plan du gouvernement en faveur des indépendants, qui précisait notamment les évolutions des cotisations sociales les concernant, le Syndicat des médecins libéraux (SML) réagissait déjà. On le sait, pour les médecins de secteur 1, la diminution des cotisations sociales n’aura pas d’impact positif direct sur leur situation financière puisque les praticiens de secteur 1 sont exonérés d’une grande partie de ces dernières. Cependant, les médecins ne seront pas épargnés par la hausse de la CSG également annoncée : un déséquilibre qui a été dénoncé tout au long de l’été par les syndicats de médecins libéraux. Hier, le Premier ministre a répondu à cet écueil en annonçant que les médecins de secteur 1 installés en zone sous dense verraient leurs cotisations à l’assurance vieillesse plus largement prises en charge.

Le gouvernement soupçonné de vouloir saper les fondements du système conventionnel

Cette méthode est loin de satisfaire les représentants des praticiens. Ainsi, le SML s’est insurgé contre ce qu’il considère comme une discrimination vis-à-vis des médecins de secteur 2 et des praticiens de secteur 1 installés dans les zones "bien dotées". Ces praticiens, également conventionnés, subiront en effet la hausse de la CSG sans aucune compensation. « L’instauration d’une telle discrimination entre médecins conventionnés reviendrait à saper les fondements du système conventionnel, ce qui n’a pas de sens au moment où précisément une mutation de l’organisation des soins est attendue pour améliorer l’accès aux soins » dénonce l’organisation. Cette dernière espère que le gouvernement modifiera rapidement sa copie. Le SML souhaite également que la suppression du RSI soit totalement indolore en ce qui concerne le niveau des cotisations pour les médecins de secteur 2, ce qu’a déjà promis le Premier ministre. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) est moins virulente, indiquant qu’elle demeurera vigilante « à ce que la hausse de CSG soit totalement compensée et que l’ensemble des médecins libéraux de secteur 1 ne soient en aucune façon pénalisés, par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. Par ailleurs, la disparition du RSI ne doit pas entraîner une augmentation des charges pour les médecins de secteur 2, ce qui pénaliserait immanquablement les patients de ces médecins » prévient le syndicat.

Faux pas

Le Centre national des professions libérales de santé (CNPS) partage l’indignation du SML et dénonçait également dès hier : « Ainsi, seules certaines professions libérales de santé conventionnées et encore dans certains périmètres géographiques, pourraient bénéficier de mesures de compensation dans le cadre conventionnel. Toutes les autres se verraient infliger une hausse de leurs charges impactant leurs revenus », résume l’organisation qui dénonce cette « iniquité ». Pour l’organisation une telle mesure risque de renforcer le malaise entre les professionnels de santé et les pouvoirs publics. Il est indispensable à ses yeux que ce « faux pas » soit réparé.

Des infirmières ulcérées

Chez les infirmières, on peut lire le même rejet de la mesure qualifiée « d’inique » et « d’inacceptable ». Ces professionnelles acceptent d’autant moins cette discrimination qu’elles ont accepté de restreindre leur liberté d’installation, afin notamment de limiter les disparités territoriales. « La pénalisation des IDEL revêt aujourd’hui un caractère insupportable » écrit le syndicat qui déplore encore ce signal particulièrement négatif à l’heure où les infirmières poursuivent leurs négociations avec l’Assurance maladie.

Aurélie Haroche