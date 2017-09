Excès de mortalité après une fracture pelvienne chez le sujet âgé

Chez le sujet âgé, une simple chute peut être à l'origine d'une fracture pelvienne.

En raison du vieillissement de la population, une augmentation de leur incidence est attendue, avec un impact prévisible sur notre société et en particulier les systèmes de soins.

Même si les fractures pelviennes sont supposées être associées à une augmentation de la mortalité, les données sont très limitées dans la littérature.

Une équipe allemande a réalisé une étude dont l'objectif était d'évaluer la mortalité chez des sujets âgés de 60 ans et plus après fracture pelvienne, comparé à la population générale.

Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée à partir des données d'une grande assurance maladie nationale allemande (AOK Nord West couvrant 2,8 millions de personnes).

Tous les sujets ayant été victimes d’une première fracture pelvienne entre 2008 et 2010 y ont été identifiés.

Chaque cas a été apparié en sexe, âge, et date index à 34 sujets contrôles sans fracture.

L'évaluation a porté sur les probabilités de survie dans la première année suivant la date index.

Mortalité accrue surtout au cours des huit premiers mois

Au total 5 685 cas (996 hommes, 4 689 femmes) et 193 159 sujets contrôles (38 199 hommes et 154 960 femmes) sans fracture ont été inclus. L'âge moyen des sujets inclus était de 79,1 ± 8,4 ans ;

22 % des cas et 11 % des contrôles sont décédés dans l'année suivant la fracture (femmes cas et contrôles : 19 % vs 11 %, hommes cas et contrôles : 26 % vs 11%).

L'étude de la courbe de survie montre une augmentation de la mortalité chez les cas surtout dans les premiers mois après l'évènement. Les différences sont plus marquantes chez les hommes que chez les femmes.

Le Hazard ratio de mortalité (HR) diminue de 3,9 (intervalle de confiance à 95 % 3,5-4,5) dans le premier mois à 1,4 (1,1-1,9) aux semaines 49 à 52.

Après ajustements les HRs diminuent à 3 (2,6-3,4) à S4 et 1 (0,8-1,4) aux S49-52 mais restent significativement élevés jusqu'à S32.

Le HR ajusté est plus faible chez les femmes que chez les hommes (2,8 ; 2,4-3,2 et 1 ; 0,7-1,4 vs 8,8 ; 2,9-5 et 1,2 ; 0,6-2,3).

L’excès de mortalité chez les sujets âgés dans les 8 mois suivant une fracture pelvienne est donc plus marqué chez les hommes et les sujets traités à l'hôpital. Il n'y a pas de surmortalité chez les sujets traités en ambulatoire au cours des trois premiers mois.

Après analyse secondaire des données en fonction du site fracturé, l'excès de mortalité n'est plus significatif pour la plupart des fractures pelviennes classées comme mineures. La seule exception est la fracture du pubis au cours des quatre premières semaines.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour identifier la prise en charge optimale des fractures pelviennes afin d'en réduire la mortalité.

Dr Juliette Lasoudris Laloux