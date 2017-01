Exclusif : chez les professionnels (allant voter à la primaire de gauche) Arnaud Montebourg fait la course en tête !

Paris, le jeudi 19 janvier 2017 – Souvent l’électorat médical est considéré comme plus certainement tenté par la droite que par la gauche. « Les médecins sont à la droite ce que les enseignants sont à la gauche » résumait récemment dans les colonnes de Pourquoi Docteur le sociologue Frédéric Pierru. Des différences s’observent cependant en fonction des modes d’exercice. Par ailleurs, on ne retrouve pas cette même tendance chez les autres professionnels de santé ; on observe notamment chez les infirmières une plus grande adhésion à certaines des idées portées par la gauche. En dépit de cette "tradition" électorale, François Hollande avait su séduire le corps médical en 2012, même si ce dernier avait continué à accorder majoritairement ses voix à Nicolas Sarkozy. Ainsi, un sondage réalisé sur notre site peu avant le premier tour de l’élection au printemps 2012 révélait des intentions de vote bien plus prometteuses en direction de François Hollande (26 %) que celles dont bénéficiait cinq ans plus tôt Ségolène Royal (20 %). On constatait également à l’époque un certain recul de la droite qui recueillait au total 39 % des intentions de vote des professionnels de santé contre 44 % en 2007.

Rupture avec le monde libéral, déception à l’hôpital

Cette évolution a été totalement balayé par les cinq dernières années. Partout, l’équipe de François Hollande a profondément déçu. C’est particulièrement vrai dans le monde libéral, durablement meurtri par l’absence de dialogue avec Marisol Touraine et la bataille contre l’instauration du tiers payant. Mais l’hôpital ne se montre guère plus enthousiaste. En dépit des multiples déclarations de soutien au secteur public, les praticiens hospitaliers regrettent que les promesses aient tardé à se concrétiser et que les attentes n’aient pas toutes été satisfaites.

Valls et Hamon, préférés à l’échelon national, boudés par les professionnels

Ce rejet sans nuance du pouvoir Hollande se traduit dans le sondage réalisé sur notre site par une profonde désaffection pour Manuel Valls qui ne dépasse pas les 25 % d’intentions de vote et qui surtout est devancé par Arnaud Montebourg qui est crédité de 31 %. Il s’agit avec la performance mitigée de Benoît Hamon d’une différence marquée avec les sondages (actuels) menés en population générale, où l’ont voit Manuel Valls devant d'une courte tête, suivi au coude à coude par Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Après avoir fait dans les premiers temps de notre sondage une percée importante, comparable à celle observée dans la population générale, Benoît Hamon ne dépasse pas sur JIM les 17 % d’intentions de vote. Cette évolution et cette hiérarchie finale particulière s’expliquent probablement pour partie par les propositions de l’ancien ministre de l’Economie sociale concernant l’installation des médecins qui préconisent d’empêcher de nouveaux conventionnements dans les zones très dotées. De même, Manuel Valls paye probablement non seulement son bilan, mais aussi ses suggestions concernant la nécessité de restreindre la liberté d’installation. Ainsi, est-il probable que la préférence pour Arnaud Montebourg n’est pas étrangère au rejet dont pâtissent ses principaux challengers.

Sondage réalisé par le Journal International de Médecine du 1er au 18 janvier 2017

Une primaire encore plus boudée que la gauche elle-même ?

Ces différentes prises de position ont également un impact sur les "scores" réalisés par ceux que l’on nomme les plus petits candidats. Ainsi, Vincent Peillon, dont le discours envers les professionnels de santé a été le plus conciliant (il a notamment rejeté toute idée de suppression de la liberté d’installation) connaît une plus grande aura dans le monde de la santé que dans la population générale, puisqu’il y recueille 11 % des intentions de vote. Derrière lui, Sylvia Pinel (7 %), François de Rugy (5 %) et Jean-Luc Benhammias ferment la marche (4 %). Signe probablement de positions moins tranchées face à cette primaire (par rapport à celle de la droite), les deux premiers cumulent un pourcentage de voix moins élevé (56 %) que les deux leaders de notre sondage lors de la primaire de la droite (60 %). D’une manière générale, ce scrutin connaît moins d’écho que celui destiné à désigner le candidat de la droite (740 personnes avaient participé au premier sondage contre 626 à celui concernant la gauche, bien qu’il soit demeuré en ligne plus longtemps). Ce désintérêt relatif s’explique probablement non seulement par l’adhésion traditionnelle plus marquée des médecins pour la droite, par la déception certaine provoquée par le pouvoir de François Hollande, mais probablement aussi parce que les professionnels de santé de gauche pourraient préférer accorder leurs voix à Jean-Luc Mélenchon ou à Emmanuel Macron plutôt qu’à un membre du Parti socialiste (le vainqueur fera en effet très probablement inscrit rue de Solferino).

Les sondages que nous évoquions hier auprès des fonctionnaires hospitaliers montrent en effet que l’on n’assiste pas nécessairement à un effondrement de la gauche chez ces derniers (tout au moins en catégorie A et encore plus en catégorie B), mais que Mélenchon et Macron sont bien plus plébiscités que Manuel Valls (dans l’hypothèse retenue pour le Cevipof).



Valls rejeté par les infirmières mais préféré par les pharmaciens

Enfin, les différences entre les professions de santé sont également significatives. L’ordre des concurrents est tout d’abord bouleversé.

Dans notre sondage, chez les infirmières, c’est Manuel Valls qui fait figure de troisième homme, crédité seulement de 12 % des intentions de vote (et qui le situe au même niveau que Sylvia Pinel). Loin devant l’ancien Premier ministre, Arnaud Montebourg fait la course en tête avec un score très élevé (39 %), suivi de Benoît Hamon (30 %), des scores qui confirment les aspirations plus marquées à gauche des infirmières et également l’absence de rejet des propositions restreignant la liberté d’installation (qui de fait s’appliquent déjà aux infirmières).

C’est le scénario inverse que l’on retrouve chez les pharmaciens allant voter à cette primaire qui offrent la première place à Manuel Valls avec 39 % des intentions de vote. L’ancien Premier ministre y devance largement ses concurrents, dont Arnaud Montebourg crédité de 17 % des intentions de vote et Benoît Hamon de 15 %. Les deux hommes payent très probablement leur promesse d’une politique risquant d’alourdir les charges de certaines entreprises et pas nécessairement favorable au monopole des officines.

Enfin, ce sont chez les médecins que la victoire d’Arnaud Montebourg est la plus marquée, atteignant 43 % des intentions de vote, dépassant largement Manuel Valls (22 %) ou Benoît Hamon (11 %). Boudant ceux qui promettent la fin du secteur 2, voire de l’exercice libéral, ainsi que les propositions économiques et sociales les plus à gauche, les praticiens accordent une confiance plus large à Arnaud Montebourg qui au-delà de quelques formules dont il a le secret a laissé planer un certain flou sur ses propositions en matière de santé.



Discours sur la méthode Cette enquête a été réalisée sur JIM.fr du 1er au 19 janvier 2017 auprès de 626 professionnels de santé inscrits sur le site. Les résultats sont publiés sans aucun redressement. Les répondeurs, bien "qu’auto-désignés", sont, selon toutes nos analyses antérieures, parfaitement représentatifs de l’ensemble de notre lectorat. Par ailleurs, la "représentativité" des lecteurs du JIM par rapport à la population générale des médecins, des pharmaciens et des infirmières est certaine : plus de 311 000 professionnels de santé sont inscrits sur notre site soit plus de 2 médecins exerçant en France sur 3 et plus d'un pharmacien sur 2. De plus, de façon empirique, la comparaison des enquêtes en ligne conduites sur notre site avec des sondages portant sur des thèmes identiques réalisés par des instituts utilisant la méthode des quotas a montré des résultats très proches. Soulignons pour finir que les sondages réalisés par Internet sont désormais de plus en plus fréquents et que ce média aujourd'hui largement utilisé par les grands instituts de sondage n'introduit plus de biais significatif dans les réponses. La rédaction

Des leçons pour dimanche ?

Ainsi, on le voit, les intentions de vote des professionnels de santé à la primaire paraissent très influencées par le « passif » des relations entre les candidats et les praticiens, quand ces mêmes lecteurs semblaient avoir pardonné à Alain Juppé ses "erreurs" passées. Reste à savoir si comme lors des primaires de la droite où notre sondage anticipait la percée de François Fillon (deuxième homme chez les praticiens), cette enquête dit quelques chose des résultats du premier tour de dimanche.

Aurélie Haroche