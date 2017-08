Exclusif : la majorité des professionnels souhaite une réforme en profondeur des ECN

Paris, le lundi 28 août 2017 – La procédure de choix définitive des nouveaux internes sur la plateforme Céline débute demain. Cette étape cruciale pour les étudiants sera sans doute l’occasion de se remémorer de manière cuisante les incidents qui ont émaillé les épreuves classantes nationales (ECN) cette année. Plusieurs épreuves ont en effet dû être annulées et remplacées quant il a été mis en évidence que les sujets avaient déjà été présentés à une partie des étudiants dans les mois précédents. Outre ce problème du choix des questions et des thèmes qui n’est pas neuf, les ECN sont depuis plusieurs années sous le feu des critiques. L’absence de note éliminatoire qui ne permet pas notamment d’évincer les sujets dont les connaissances (voire la maîtrise du français) sont manifestement insuffisantes pour envisager un troisième cycle des études médicales est régulièrement évoquée. Au-delà, beaucoup signalent que la préparation aux ECN ne permet pas d’armer les futurs internes face à ce qu’ils devront prendre en charge. Dans ce cadre, l’idée de rendre obligatoire le Certificat de compétence clinique (CCC) afin qu’il devienne un sésame indispensable pour pouvoir passer les ECN est soutenue par de nombreux doyens, l’Académie de médecine et certains représentants des étudiants.

Une refonte en profondeur mais plutôt pas de suppression

Il est ainsi certain que la réforme des ECN s’impose aux yeux du plus large nombre. Un sondage réalisé sur le JIM du 25 juillet au 21 août révèle que 62 % des professionnels de santé attendent une refonte du dispositif. Ils sont par ailleurs 25 % à souhaiter que les ECN soient supprimées, pour être remplacées par une autre méthode de sélection des futurs internes. La proportion de professionnels qui juge que le système ne doit pas être remplacé et répond globalement aux enjeux est très faible : 5 %. Enfin, la complexité du sujet conduit 8 % de nos lecteurs à ne pas se prononcer.

Ces résultats suggèrent qu’un grand nombre de professionnels, soit parce qu’ils ont eux-mêmes dû passer les ECN, soit parce qu’ils ont observé les difficultés des étudiants, ont pu constater les lacunes du système actuel. Cependant, notre sondage met en évidence qu’il n’y pas un rejet frontal des ECN : l’idée d’un "concours" avec classement paraît continuer à s’imposer (plutôt que celle d’un contrôle continu, ou d’une sélection "sur dossier").

Les réformes à réaliser concernent donc plus certainement les enseignements, les modalités de contrôle des connaissances, la régionalisation et éventuellement l’instauration d’une note éliminatoire.

Des travaux en cours

Réagissant aux incidents de cette année, mais aussi forts des alertes lancées antérieurement (concernant par exemple la compétence de certains internes, en particulier ceux formés dans d’autres pays de l’Union européenne), les pouvoirs publics se sont emparés du sujet. Il y a quelques jours le professeur Jean-Luc Dubois-Randé, président de la conférence des doyens de faculté de médecine qui a été l’un des premiers à sonner l’alerte sur les problèmes de compétence des internes et Quentin Hennion-Imbault, ancien vice président de l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) ont été chargés de mener une réflexion sur l’organisation du deuxième cycle et sur l’accès au troisième cycle. Le lancement d’une mission sur le mal être des étudiants et sur l’acquisition et l’évaluation des compétences cliniques a également été annoncé. Enfin, on sait que l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) rendront fin septembre leur rapport sur les dysfonctionnements des ECNi 2017. Ces travaux devraient être enrichis des résultats de la grande concertation lancée il y a quelques semaines sur les études de médecine par l’ANEMF. Les étudiants de premier et deuxième cycle sont invités à répondre à un questionnaire détaillé sur leur ressenti et attentes vis-à-vis de l’enseignement qu’ils reçoivent. Plusieurs questions concernent notamment la préparation aux ECNi et les pistes d’amélioration à privilégier. Pour l’ANEMF la nécessité du changement ne fait aucun doute : « Les failles du système ont été mises à jour : une répartition des postes d’internes basée uniquement sur trois jours d’épreuves n’évaluant que les connaissances théoriques, une pression très importante tout au long de l’externat, etc. Tous ces constats remettent aujourd’hui en question le modèle de l’ECN, et mènent à s’interroger sur les améliorations à y apporter et les alternatives à proposer » écrit l’organisation.