Exclusif : les professionnels contre l’extension à internet du délit d’entrave à l’information sur l’IVG

Paris, le mercredi 1er février 2017 – Déposée par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse a été examinée une nouvelle fois par l’Assemblée nationale après l’échec de la commission mixte paritaire. Les débats ont été de nouveau tendus, tournant à l’affrontement entre une partie de la droite et les représentants du gouvernement. Ministre du Droit des femmes, Laurence Rossignol a ainsi vertement reproché l’absence de femmes sur les bancs du groupe Les Républicains pour évoquer le sujet, tandis que du côté du Front national, Marion Maréchal Le Pen a taxé les femmes socialistes de « féministes ringardes ». Dans ce brouhaha, les quelques voix qui se sont élevées pour souligner qu’au-delà de la question de l’IVG était en jeu une certaine conception de la liberté d’expression n’auront guère été entendues. Le texte a finalement été adopté : il punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse « soit en diffusant ou en transmettant par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse ou à exercer des pressions psychologiques sur les femmes s’informant sur une interruption volontaire de grossesse ou sur l’entourage de ces dernières ». Une infraction qui on le pressent sera difficile à qualifier. La proposition a été transmise au Sénat qui devrait l’examiner le 14 février avant un ultime passage devant l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot et qui devrait donc reprendre cette version du texte.

Les professionnels de santé font plutôt entrave à l’entrave

Il n’est pas que sur les bancs de l’Assemblée que ce sujet suscite des interrogations. Les professionnels de santé partagent également une certaine circonspection face à ce projet comme le révèlent les résultats d’un sondage réalisé sur notre site du 11 décembre au 1er janvier. Il apparaît ainsi qu’une majorité de professionnels de santé (56 %) est défavorable à l’extension du délit d’entrave à l’information sur l’IVG à certains sites internet jugés "trompeurs". Seuls 42 % approuvent une telle proposition, tandis que partagés ou peut-être dubitatifs quant à l’application d’une telle législation (de fait le délit d’entrave à l’information sur l’IVG en lui-même n’a donné lieu à aucune condamnation !), 2 % des professionnels de santé n’ont pas souhaité répondre.

Sondage réalisé par le Journal International de Médecine du 11 au 31 décembre 2016

Une loi quasiment inapplicable

Les raisons du rejet majoritaire de cette disposition sont sans doute multiples. D’abord, il ne faut pas exclure que les réponses à ce sondage aient été pour certains professionnels influencées par leur opposition globale à l’avortement. De plus les praticiens sont nombreux à considérer que si la légalisation de l’IVG était nécessaire, notamment pour des raisons de santé publique (comme le soulignaient les motifs originels de la loi Veil), le renforcement et la protection trop marqués de ce droit ne sont pas nécessaires, au risque d’entraîner une "banalisation" d’un acte dont ils souhaitent qu’il demeure l’exception. Parallèlement, une autre partie des professionnels de santé n’a pu que prendre acte de l’existence de méthodes assimilables à de la désinformation sur internet concernant l’IVG. Par ailleurs, la diffusion d’idées fausses sur des questions touchant la santé contrevient à la volonté partagée par un grand nombre de professionnels de pouvoir disposer d’une information raisonnée et objective. Ces éléments pourraient donc les inciter à approuver une mesure ciblant des sites manifestement trompeurs. Cependant, la difficulté de différencier entre volonté de détourner (par tous les moyens) une jeune femme de l’idée d’avorter et souhait de l’informer sur des alternatives possibles (sans pour autant influencer son choix de manière trompeuse) freine probablement l’adhésion d’un grand nombre de professionnels au projet.

Comment appliquer une telle loi ? Comment prouver que l’information diffusée sur certains sites pourrait avoir comme effet d’empêcher une femme d’avorter ? Comment surtout garantir que les citoyens défavorables à l’IVG pourront tout de même continuer à pouvoir exprimer leurs idées ? Ces différents questionnements ont très probablement conduit les professionnels de santé à préférer repousser une mesure complexe à mettre en œuvre et dont la portée est principalement symbolique.

Aurélie Haroche