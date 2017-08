Exclusif : les professionnels très largement favorables à un paquet de cigarette à 10 euros dès 2018

Paris, le jeudi 24 août 2017 – Le gouvernement a fait part il y a quelques semaines de sa volonté de faire fortement progresser le prix du paquet de cigarette avec pour objectif le seuil de 10 euros avant 2020, grâce à une augmentation d’au moins un euro par an. Décriée (sans surprise) par les représentants des buralistes et critiquée par certains de ceux qui jugent que la mesure accroîtra les difficultés des plus pauvres (qui sont également plus souvent fumeurs), la mesure est largement plébiscitée par les professionnels de santé. Bien que certains de leurs représentants, tel dans ces colonnes Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France (FMF) aient pu considérer que des mesures éducatives et informatives devaient être privilégiées, cette volonté séduit en effet une large majorité de praticiens comme le confirment les résultats d’un sondage réalisé sur JIM.fr du 11 au 24 juillet 2017. Ainsi, 80 % des professionnels ayant répondu à notre sollicitation se disent favorables à un paquet de cigarettes à dix euros dès 2018. Seuls 17 % réprouvent une telle mesure, tandis que 4 % préfèrent ne pas se prononcer, s’interrogeant sans doute sur ses effets réels.





Sondage réalisé par le Journal international de médecine du 11 au 24 juillet 2017



Une adhésion plus marquée chez les professionnels que chez les Français

Ces résultats apparaissent peu surprenants. Si par le passé les médecins ont parfois pu adopter une attitude plus libertaire vis-à-vis des mesures contre le tabac (notamment quand il s’agissait de restreindre la « liberté » de fumer : ils n’étaient que 32 % à plébisciter une interdiction totale du tabac dans les lieux publics en 2004), leur fermeté s’est accrue. Ainsi, près de 59 % des professionnels se déclaraient en faveur de l’interdiction totale du tabac en France en juin 2012 dans un sondage publié sur notre site. A fortiori, s’agissant de l’augmentation des prix, les médecins sont fréquemment les témoins de l’impact de cette mesure, ce qui explique que leur adhésion soit plus forte encore que celle des Français (selon un sondage réalisé l’an dernier par Odoxa pour le Figaro, France Inter et la MNH, ils sont 54 % à se dire favorables à une augmentation même brutale du prix). Les praticiens peuvent ainsi observer chez leurs patients les conséquences des progressions du coût des cigarettes sur leur volonté de sevrage.

Mettre le paquet sur le prix est forcément payant

Par ailleurs, ils constatent régulièrement dans la littérature internationale la confirmation de la pertinence du mécanisme. Très récemment encore, dans la revue Epidemiology, des chercheurs de la Drexel University (Philadelphie) assurent, à partir d’une étude menée pendant dix ans dans six quartiers des Etats-Unis, qu’une hausse d’un dollar du prix du tabac contribue à une augmentation de 20 % de la probabilité de l’arrêt du tabac chez les fumeurs les plus anciens. D’une manière générale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne cesse de répéter que l’action sur les taxes est « un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour réduire la consommation de produits qui tuent, tout en générant des revenus substantiels ». A contrario, les très nombreuses autres mesures paraissent avoir un effet moindre : la chaîne d’information Arte s’amusait récemment de constater comment l’Allemagne connaît une prévalence tabagique moindre que la France en dépit d’un arsenal législatif bien moins contraignant (mais avec cependant des prix équivalents). Plébiscitée, l’augmentation du prix du tabac pourrait cependant ne pas produire tous ses effets si elle était contrecarrée par les achats transfrontaliers ou par marché noir. Aussi, une action européenne est-elle fortement souhaitée par de nombreux observateurs et était également prônée par Emmanuel Macron pendant sa campagne.

Aurélie Haroche