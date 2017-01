Exclusion d’une enfant souffrant d’épilepsie : une crèche devant la justice

Paris, le vendredi 20 janvier 2017 – Rose, âgée de deux ans et qui vit dans le Gard, souffre d’épilepsie. L’accueil de la petite fille dans une crèche de sa région a été précédé d’un projet d’accueil individualisé (PAI) établi en collaboration entre le médecin de la crèche, sa directrice et les parents. La petite fille a ainsi pu être parfaitement accueillie et lors de l’unique crise l’équipe a parfaitement su réagir et administrer le traitement adapté.

Cependant, après le changement de direction de l’établissement, la famille a reçu un mail l’avertissant de l’exclusion sans préavis de la petite fille. Pour la nouvelle responsable de la crèche, la place de Rose n’est pas dans une structure comme la sienne. Une plainte a été déposée par les parents et le procès s’est ouvert hier devant le tribunal correctionnel d’Alès (Gard).

Si la famille ne réclame pas la réintégration de l’enfant qui est désormais accueillie dans une autre crèche, elle souhaite mettre en avant la persistance d’attitudes discriminantes par de nombreuses structures collectives. Il s’agit également, notamment pour France Epilepsie qui s’est constituée partie civile, de dénoncer la persistance de nombreuses idées fausses sur cette maladie. Une enquête réalisée par la Fondation française pour la recherche sur l’épilepsie l’automne dernier avait révélé que 9 % des Français étaient convaincus que la pathologie avait des origines surnaturelles. On constatait encore que 46 % des sondés admettaient qu’ils seraient mal à l’aise s’ils devaient côtoyer un épileptique dans la vie professionnelle. Ils étaient également 32 % à indiquer qu’ils refuseraient que leur enfant ait un professeur épileptique.

M.P.