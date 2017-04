Exposition prénatale à la meth, cela se voit sur l’IRM cérébral de diffusion du nourrisson

La méthamphétamine[1] étant devenue une drogue courante (seule ou associée au tabac), une étude longitudinale réalisée à l’Université d’Hawaï (États-Unis) a été entreprise pour examiner l’influence d’une exposition prénatale à ces substances sur le neurodéveloppement de l’enfant. Objectif de cette recherche (portant sur 139 nouveau-nés : 36 exposés à la méthamphétamine associée au tabac, 32 au seul tabac, et 71 témoins) : préciser si les anomalies microstructurales du cerveau (déjà décrites lors d’un contact in utero avec ces produits) sont présentes dès la naissance, avant toute autre influence extérieure, et sont donc bien imputables à ces deux substances.

Sur les 139 participants de cette étude, près de 52 % sont des filles, et la durée moyenne de la grossesse est de 41,5 semaines. Chez les enfants exposés in utero à la méthamphétamine et au tabac, on observe une « évolution neurodéveloppementale retardée. » Mais en imagerie cérébrale par résonance magnétique du tenseur de diffusion, seuls les garçons présentent une fraction d’anisotropie[2] plus faible et une diffusion plus élevée dans certains secteurs (corona radiata supérieure et postérieure), ces anomalies se normalisant vers l’âge de 3 mois. Et seules les filles exposées in utero à ces deux produits combinés (ou au seul tabac) présentent « une fraction d’anisotropie toujours plus basse » dans la corona radiata antérieure. Quant aux enfants exposés in utero uniquement au tabac, ils présentent « constamment une diffusion axiale affaiblie » dans le thalamus et la capsule interne, phénomène suggérant « un développement anormal des axones ».

Retard du développement moteur

Les auteurs estiment qu’une exposition prénatale à la méthamphétamine associée au tabac peut déterminer des « retards du neurodéveloppement moteur », avec « des fibres moins cohésives » et un « défaut de myélinisation » dans les secteurs de la corona radiata supérieure et postérieure : observables seulement chez les garçons, ces anomalies peuvent se normaliser « trois à quatre mois après la fin de l’exposition à ces produits toxiques, donc au second trimestre après la naissance. Mais la situation des filles exposées in utero à ces mêmes substances contraste avec celle des garçons, car leur déficit en fibres fonctionnelles persiste dans la corona radiata antérieure. En résumé, les auteurs observent qu’une exposition in utero à la méthamphétamine et/ou au tabac peut effectivement entraîner des « retards du neurodéveloppement moteur et de la maturation de la matière blanche », selon des modalités comportant des « spécificités liées au sexe et à la topographie du cerveau ».

Dr Alain Cohen