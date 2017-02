FA : le diabète traité par insuline augmente le risque d’événements thromboemboliques

D’une manière générale, le diabète est un facteur prédictif du risque thromboembolique chez les patients qui ont une fibrillation atriale (FA), mais aucune étude n’a exploré, dans cette situation, l’impact éventuel d’un traitement par insuline. C’est la raison pour laquelle Patti et coll. ont examiné l’influence d’une insulinothérapie sur le risque thromboembolique des patients diabétiques présentant une FA.

L’analyse a porté sur les données individuelles des sujets inclus dans l’étude prospective, multicentrique PREFER in AF (European Prevention of thromboembolic events-European Registry in Atrial Fibrillation) menée dans le « monde réel. »

Le but était de comparer, à un an, les taux d’accidents vasculaires cérébraux/embolies systémiques en fonction du statut du diabète (absence de diabète, diabète traité sans insuline, diabète insulinorequérant).

Sur une population globale de 5 717 patients, 1 288 avaient un diabète qui, dans 22,4 % des cas, était traité par l’insuline.

Chez les diabétiques sous insuline, il a été noté, à un an, une augmentation significative du risque d’accidents vasculaires cérébraux/embolies systémiques par rapport aux patients qui n’avaient pas de diabète (5,2 % vs 1,9 %; hazard ratio [HR] 2,89; intervalle de confiance [IC] 95 % [1,67 à 5,02; p = 0,0002) et par rapport aux diabétiques non traités par l’insuline (5,2 % vs 1,8 % ; HR 2,96 ; IC 95 % [1,49 à 5,87 ; p = 0,0019).

Pas d’augmentation du risque quand le diabète n’est pas traité par insuline

Il faut souligner que les taux d’accidents vasculaires cérébraux/embolies systémiques étaient ici semblables chez les diabétiques traités sans insuline comparés aux patients qui n’étaient pas diabétiques (HR 0,97; IC 95 % [0,58 à 1,61 ; p = 0,90).

Le rôle prédictif sélectif du diabète insulino-requérant était indépendant des facteurs confondants potentiels (incluant la durée du diabète) et il s’est maintenu dans différents sous-groupes dont le sous-groupe des patients sous anticoagulants.

En conclusion dans cette cohorte de patients qui ont une FA et qui sont traités par les anticoagulants, la seule présence d’un diabète qui ne nécessite pas d’insuline n’implique pas une augmentation du risque thromboembolique. A contrario, la présence d’un diabète insulino-requérant a le plus contribué, pour ne pas dire a exclusivement contribué à l’augmentation globale du risque thromboembolique chez les patients en FA.

Dr Robert Haïat