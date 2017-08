Face aux déserts médicaux, le statut d’étudiant exerçant en tant qu’adjoint fait tache d'huile

Paris, le mercredi 23 août 2017 – Initialement, la possibilité pour les étudiants en médecine non thésés d’exercer la médecine avec le titre d’"adjoint d’un médecin" libéral avait été instaurée pour faire face aux « afflux exceptionnels de population », par exemple dans les zones très touristiques fréquentées de manière saisonnière. Mais désormais, ce statut est utilisé par un nombre croissant de régions pour faire face aux déserts médicaux.

Double avantage

L’Eure-et-Loir et les Hauts de France ont été les premiers au début de l’année à s’emparer de ce dispositif pour répondre au manque de médecins dont ce département et cette région pâtissent. Ainsi, le Préfet d’Eure-et-Loir a autorisé les « étudiants à exercer en qualité d’adjoints d’un médecin, sous réserve d’en informer l’Agence régionale de santé ». Dans les Hauts-de-France, le système répond au nom de "médecin assistant" mais le concept est proche. Des conditions ont par ailleurs été imposées : les contrats ne doivent pas excéder une période de 24 mois et ne peuvent être appliqués que dans des zones sous-médicalisées définies par l’ARS. En quelques semaines, le département et la région séduisaient plusieurs candidats : huit contrats ont été signés en deux mois au début de l’année (cinq dans les Hauts de France et trois en Eure-et-Loir). Il faut dire que le dispositif présente un intérêt double : d’une part offrir une réponse immédiate à la pénurie de médecins et d'autre part dans un second temps faciliter l’installation des jeunes médecins. « Ce statut permet [aux étudiants], dans le même temps que le médecin auprès duquel ils sont autorisés, d’exercer avec le matériel informatique et les feuilles de soins du médecin installé » détaillait au printemps un rapport de l’Ordre des médecins qui citait cette solution parmi les réponses possibles à la désertification médicale.

Les étudiants adjoints débarquent en Occitanie

Aujourd’hui, le dispositif se déploie avec la décision de l’Agence régionale de Santé (ARS) d’Occitanie de l’activer dans quatre zones : le quartier prioritaire de Narbonne Saint-Jean Saint Pierre (Aude), le secteur de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude), le secteur de Carmaux (Tarn) et celui de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). L’ARS étudie par ailleurs la possibilité d’étendre le système à d’autres localités et espère qu’il lui permettra de séduire durablement de nouvelles recrues.

