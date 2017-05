Faire baisser la température en Réa, est-ce bénéfique ?

La fièvre est un signe fréquent en réanimation, observée chez 40 % des patients à un quelconque moment de leur séjour en unité de soins intensifs. Cette réponse physiologique banale peut avoir des effets nocifs chez ces malades fragiles et souvent, l’intervention médicale vise en plus du traitement de la cause, à diminuer symptomatiquement la température corporelle. Une méta-analyse a évalué l'impact des traitements antipyrétiques sur la mortalité chez les patients adultes hospitalisés pour sepsis en soins intensifs.

Les auteurs ont utilisé de nombreuses bases de données de la littérature dont Ovide, Medline, Embase et le registre Cochrane et ce, jusqu'en février 2016.

Les travaux retenus sont les études observationnelles ou les essais randomisés rapportant le taux de mortalité des patients septiques. Les études comportant des enfants, des patients atteints de traumatisme cérébral ou des volontaires sains ont été exclues.

L’extraction des données ainsi que l’évaluation de la qualité méthodologique des travaux ont été effectuées par 2 investigateurs indépendants.

Au final, 8 essais randomisés (1 507 patients) et 8 études observationnelles (17 432 patients) ont été analysées. Les études incluses varient en termes d'interventions antipyrétiques spécifiques évaluées (AINS, acétaminophène, refroidissement physique) et durée du traitement. Malgré cela, l'hétérogénéité est relativement faible (I2 = 0,0%) dans les études randomisées, et l'analyse stratifiée n'a pas montré de différences significatives dans la mortalité entre différents types ou durées d'intervention.

Pas de diminution de la mortalité hospitalière à 28 jours

Globalement, le traitement antipyrétique n'a pas permis de réduire la mortalité hospitalière à 28 jours que ce soit au cours des études randomisées (risque relatif de 0,93; intervalle de confiance à 95 % [IC à 95 %] de 0,77 à 1,13) ou au sein des cohortes d'observation (odds ratio de 0,90; IC à 95 % de 0,54 à 1,51 p = 76,1 %). Ces thérapeutiques symptomatiques ne modifient pas non plus le risque d’acquérir une infection nosocomiale. Les antipyrétiques diminuent certes significativement la température corporelle (différence moyenne de 0,38°C IC à 95%, de -0,63 à -0,13) mais ne réduisent pas la fréquence cardiaque ou la ventilation minute.

Toutefois, sur les travaux randomisés analysés, il existe une réduction significative de la mortalité précoce (durant les 2 premières semaines du séjour [RR de 0,68; IC 95 % de 0,49 à 0,92) chez les patients sous antipyrétiques. L'importance de l'amélioration de la mortalité précoce, compte tenu des résultats à long terme est discutable.

Malgré le manque de preuves démontrant un bénéfice, le traitement symptomatique de la fièvre reste omniprésent en soins intensifs. Les résultats de cette méta-analyse démontrent que, tout en étant associé à une réduction de la température corporelle et de la mortalité précoce, le traitement antipyrétique ne confère pas de bénéfice à plus long terme, et notamment sur le taux de décès à 28 jours.

