Faire confiance à la famille pour la stimulation sensorielle du traumatisé crânien en phase de coma

Au final, l’analyse des résultats montre qu’après sept jours de stimulations sensorielle et affective, le niveau de conscience des patients inclus dans le groupe expérimental était plus haut que celui des patients des groupes contrôle et placebo. En effet, le score de Glasgow des patients du groupe expérimental passait de 5,3 (SD 0,6) à J1 à 9,1 (SD 2,1) à J7 (p > 0,001) alors que ce même score, pour le groupe placebo, variait à de 5,1 (SD 0,3) à J1 contre 7,2 (SD 1,1) à J7 (p > 0,001).

*« Échelle de récupération du coma ». Echelle allant de 0 à 23, composée de 6 items parmi lesquels : fonctions auditives, visuelles, motrices, oromotrice/verbale, communication et éveil.