Faire du yoga une thérapeutique d’appoint ?

Dans un article rédigé par des coauteurs exerçant à Boston et Richmond (États-Unis) ou à Bangalore (Inde), The American Journal of Psychiatry propose une réflexion sur l’intérêt « passé et présent » du yoga, pratiqué actuellement par environ 36 millions d’Américains et enseigné en Inde dans trois universités.

Les origines de cette discipline remontent à une date située « entre 2500 et 5000 ans avant notre époque », comme l’attestent des documents archéologiques de la vallée de l’Indus (site de Mohenjo-daro)[1]. Dans l’Antiquité hindoue, le sujet s’adonnant au yoga « tourne son esprit vers l’intérieur pour se détacher du monde matériel et prendre conscience de la vraie nature du soi », avec une perspective de hiérarchie corps-esprit assimilant « le corps à un chariot, les sens aux chevaux (tirant ce chariot) et l’esprit au cocher » dirigeant l’ensemble.

Le yoga aurait été introduit aux États-Unis à la fin du XIXème siècle, avec un intérêt croissant de l’Occident pour cette pratique d’origine orientale, intégrée désormais à « des programmes de bien-être, éducatifs, ou de fitness. » Et l’Organisation des Nations-Unies a même institué une « journée mondiale du yoga[2] », le 21 juin, célébrée en particulier à Times Square (New York), sous forme d’un happening où une foule de gens s’installent dans la rue pour méditer en position du lotus...

Des bénéfices dans divers domaines

Les auteurs concluent leur article en évoquant une « analyse bibliographique des effets du yoga sur la santé. » Il existe 238 études ciblant « une diversité d’aspects », incluant des pathologies cancéreuses, des troubles cardiaques, psychiques, ou encore la santé de la femme enceinte. De nombreux bénéfices seraient à porter au crédit du yoga, notamment « un renforcement de l’immunité », une amélioration de l’humeur, de la résistance à la douleur, ou une diminution des hallucinations auditives et de l’anxiété.

Grâce aux techniques récentes de neuro-imagerie (telle l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle), des travaux sont en cours pour « élucider des mécanismes d’action » sous-jacents. Les auteurs estiment donc que le yoga pourrait constituer une « thérapie d’appoint peu coûteuse , indiquée dans de nombreux problèmes d’ordre somatique ou/et psychiatrique. Mais comme pour les pratiques de méditation (ayant également le vent en poupe dans la psychiatrie occidentale), des « recherches plus poussées » sont encore nécessaires dans ce domaine.

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-daro

[2] http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170621.OBS1046/la-journee-internationale-du-yoga-en-14-photos-impressionnantes.html

Dr Alain Cohen