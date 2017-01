FAST-MI, on frôle l'excellence en termes de mortalité

L'une des conférences d'ouverture de la 27ème édition des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie a été consacrée à la présentation des résultats des données colligées fin 2015 dans le cadre de FAST-MI.

Recueillies auprès de 204 hôpitaux et cliniques habilités à recevoir des urgences cardiovasculaires, ces données concernent 3 147 patients quasi équitablement répartis entre infarctus avec sus-décalage de ST (STEMI 49 %) et sans sus-décalage de ST (NSTEMI 51%). La part croissante des NSTEMI de 5 ans en 5 ans s'explique par le recours accru au dosage ultrasensible de la troponine.

Les hommes représentent toujours la plus part des patients 75 % des STEMI et 70 % des NSTEMI. La proportion de femmes diminue au fil du temps dans les STEMI, mais parallèlement la proportion de femmes plus jeunes (< 60 ans) croît inexorablement.

L'âge moyen des patients STEMI qui avait diminué régulièrement de 1995 à 2010 s'est stabilisé en 2015 (63 ± 14 ans), il est resté stable pour les NSTEMI (68 ± 13 ans).

Les principaux facteurs de risque associés aux STEMI sont les antécédents familiaux et le tabagisme, tandis que l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie et le diabète sont prépondérants dans les NSTEMI.

Sur le plan médicamenteux, les patients sont remarquablement bien traités avec, dès les premières 48 heures au minimum, 90 % des sujets placés sous aspirine et anti-agrégant (proportion croissante des nouveaux agents ± 70 % et décroissance du clopidogrel ± 30 %) et les agents de prévention secondaire (statine, ß-bloquant, IEC) sont instaurés environ 3 cas sur 4.

La coronarographie est quasi constante jusqu'à la tranche d'âge 80-89 ans et est pratiquée chez 80 % des sujets de plus de 90 ans. Elle s'accompagne d'une angioplastie dans 90 % des cas en cas de STEMI et dans environ 70 % des cas jusqu'à 70-79 ans puis diminue dans les tranches d'âge supérieures. La thrombolyse médicamenteuse n'est plus utilisée que dans 5 % des cas environ.

L'excellente nouvelle est que la diminution de mortalité hospitalière constatée de 5 ans en 5 ans est également retrouvée en 2015 ; année pour laquelle le taux de décès à 10 jours est de 2,1 % pour les STEMI et de 1,8 % pour les NSTEMI. Les taux sont même encore inférieurs si l'on fait abstraction des quelque 3 % de cas de décès liés à des arrêts cardiaques récupérés arrivés vivants à l'hôpital mais dont le risque vital est élevé.

Dr Jean-Claude Lemaire