Faut-il traiter l'insuffisance thyroïdienne subclinique du sujet âgé ?

L'insuffisance thyroïdienne subclinique se définit par une augmentation de la TSH sans modification significative de la T4 libre. Quel est le rapport bénéfice/risque d'un traitement dans cette configuration ? Réponse de TRUST, une étude très rigoureuse, multicentrique, européenne en double aveugle contre placebo.

L'étude publiée dans le New England a recruté dans plusieurs pays européens un peu plus de 2 000 candidats (de 65 ans ou plus) à partir de bases de données biologiques. Les patients ayant déjà une pathologie thyroïdienne, en situation susceptible d'interférer avec les dosages, ou ayant un état général très altéré (…) ont été exclus.

L'âge moyen des participants était de 74 ans.

737 participants ont été retenus dont la moitié a reçu un traitement par lévothyroxine et l’autre moitié un placebo avec adaptation des doses en aveugle. Les réglages thérapeutiques ont été effectués par des systèmes informatiques algorithmiques. Les médecins n’étaient pas au courant des résultats. Toutefois les patients restaient soigneusement surveillés par ces médecins "aveugles".

Le critère biologique d'entrée était une TSH comprise entre 4,6 et 19,99 mlUI/l avec une moyenne de TSH au démarrage de l'étude de 6,4+/-2 mlUI/l. Ceci avec une thyroxine libre dans la norme.

La plupart des sujets ont reçu d’emblée 50 µg de lévothyroxine, hormis les patients de moins de 50 kilos (25 µg) ainsi que ceux souffrant d'une cardiopathie ischémique sévère.

Le suivi a duré 12 mois et a été poursuivi après l’étude.

Les patients ont fait l'objet d'un suivi clinique classique et ont été soumis à des questionnaires de qualité de vie adaptés à l'analyse des items de la fonction thyroïdienne avec des recherches d'indicateurs plausibles d'insuffisance thyroïdienne ou a contrario de surdosage: Thyroid-Related Quality-of-Life Patient-Reported Outcome measure (ThyPRO). D'autres évaluations gériatriques ont été menées sur la qualité de vie, la fatigue, la force musculaire etc.

L'évolution biologique (qui n'était pas connue des examinateurs) a été logique avec une TSH qui ne fut pas normalisée dans le groupe placebo mais qui diminue toutefois progressivement. Ce qui sous-entend qu'il faut parfois savoir attendre chez le sujet âgé.

Pour le groupe réellement traité par «l'ordinateur » (option inquiétante et déprimante pour le rapporteur de cet article), il survient une amélioration de la TSH et une petite augmentation de la T4 restant toutefois dans la zone normale. La cible de l'algorithme était une TSH comprise entre 0,4 et 4,59 mlUI/l.

À 12 mois, dans le groupe placebo, le taux moyen de TSH était de 5,48±2,48 mIU/l versus 3,63±2,11 mIU /l dans le groupe traité.

Ont été testé divers scores de qualité de vie, de fonctions cognitives, de fatigue, de force musculaire, d'évaluation de symptômes d'hyper ou d'hypothyroïdie, de pression artérielle, de BMI, de ratio taille/hanche et aucune différence n’a été mise en évidence en ce qui concerne ces différents paramètres à 12 mois. De même, aucune différence à 12 mois et dans le suivi ultérieur n’ont été mises en évidence pour la mortalité (avec une petite tendance à l'augmentation non significative dans le groupe traité par lévothyroxine..), les événements cardio-vasculaires avec ou sans décès, la survenue d'une fibrillation auriculaire, l'aggravation d'une insuffisance cardiaque, les fractures, les nouveaux diagnostics d'ostéoporose.

Pas de discrimination avec la TSH

La TSH de départ n'apporte pas de discrimination: on aurait pu imaginer qu'un patient ayant au départ une TSH > 10 mUI/l (critère de décision de traitement de l'HAS) aurait pu avoir un bénéfice plus important mais cela n'apparaît pas. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes.

La conclusion de l'étude est qu'il n'y a pas de bénéfice particulier au traitement de l'hypothyroïdie subclinique comme définie dans cette étude chez le sujet âgé.

Bien évidemment, ceci n'exclut pas la personnalisation (à fortiori justifie cette personnalisation) du traitement (et de la décision de traiter) d'une insuffisance thyroïdienne du sujet âgé avec toutefois une remise en cause critique de la posologie et des options thérapeutiques sur la base d'une évaluation clinico-biologique.

Ce type d'étude est sous-tendu par la préoccupation des sociétés savantes, mais aussi des pouvoirs publics, vis-à-vis de la prolifération des dosages de TSH, ainsi que des traitements par lévothyroxine. Cela reflète aussi une légitime préoccupation de médecine gériatrique où l’iatrogénie demeure un problème central.

Les auteurs précisent, qu'à contrario, les résultats ne sont pas les mêmes pour le traitement de l'insuffisance thyroïdienne subclinique de l'adulte: c'est une autre histoire !

Il fallait faire cette étude: c'est chose faite. Dorénavant, les controverses et les affinages de l'analyse vont survenir.



Dr Edgar Kaloustian